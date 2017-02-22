新浪科技訊 日期:2月22日消息，2016年是科協系統深化改革元年，科協各項事業蓬勃發展、亮點紛呈。近日，經社會公眾投票和專家評審，「2016科協十大事件」正式面向社會發佈。

2016年科協十大事件分別是：

1、科協九大隆重召開，向8100萬科技工作者發出「創新爭先」倡議。

中國科協第九次全國代表大會與全國科技創新大會、兩院院士大會同期召開，習近平總書記發出向世界科技強國進軍的號召，並對科協工作作出明確指示。中國科協在會上向8100萬科技工作者發出開展「創新爭先行動」的倡議，號召科技工作者短板攻堅爭先突破、前沿探索爭相領跑、轉化創業爭當先鋒、普及服務爭做貢獻，為建成創新型國家、邁向世界科技強國拼搏建功。

2、國務院批複同意設立「全國科技工作者日」，科技工作者有了自己的節日。

2016年5月30日召開的「科技三會」樹立了我國科技發展史上一座新的里程碑。經國務院同意，將每年5月30日設立為「全國科技工作者日」，鼓勵廣大科技工作者牢記使命責任，切實擔負起支撐發展的第一資源作用，緊緊圍繞黨和國家的中心任務，瞄準建設世界科技強國的宏偉目標，創新報國，引領發展。

3、中央印發《科協系統深化改革實施方案》，科協事業發展掀開新篇章。

中央印發《科協系統深化改革實施方案》，明確要求科協組織更加突出政治性、先進性、群眾性特色，著力建設開放型、樞紐型、平台型組織，認真履行服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委和政府科學決策職能，更好地發揮黨和政府與廣大科技工作者的橋樑紐帶作用。

4、國際學術交流中國主場活動活躍，世界大咖雲集。

支持全國學會在華舉辦2016世界生命科學大會、2016世界機器人大會、第33屆國際地理大會、第19屆國際麻風大會等一批高端國際學術會議，匯聚世界頂尖智慧，共話科技創新發展，得到社會各界廣泛關注和踴躍參與。

5、舉辦「創響中國」巡迴接力系列活動，掀起大眾創業萬眾創新熱潮。

協同發展改革委在全國17個城市舉辦「創響中國」巡迴接力系列活動400餘場，各地共舉辦活動近5000場，接待觀眾超過2000萬人次，充分激發全社會創新創業熱情。

6、代表中國成為《華盛頓協議》正式會員，我國工程教育實現國際多邊互認。

中國科協代表中國正式加入《華盛頓協議》，成為該協議第18個正式成員，標誌著我國科技組織在國際舞台上取得重要話語權。凡通過中國科協所屬中國工程教育專業認證協會（CEEAA）認證的中國大陸工程專業本科學位，將得到美、英、日、澳等所有該協議正式成員的承認。

7、推動全民科學素質工作頂層設計，「公民具備科學素質的比例超過10%」寫入十三五規劃。

推動國辦印發《全民科學素質行動計劃綱要實施方案（2016-2020年）》，系統提出總體思路和任務部署，將「到2020年公民具備科學素質的比例超過10%」的奮鬥目標納入《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《「十三五」國家科技創新規劃》。

8、編製國家引才目錄，人才托舉全面提速。

按照中央人才工作協調小組辦公室要求，突出「高精尖缺」導向，組織編製《國家引進海外高層次人才參考目錄》。舉辦科技領軍人才專題研修班，海外人才離岸創新創業基地擴建增能，青年人才托舉工程助力青年科技工作者成長成才。

9、聚焦國家重大戰略，科協年會服務地方創新發展。

在陝西西安召開第十八屆中國科協年會，聚焦「一帶一路」、軍民融合等國家重大需求和陝西經濟社會發展實際需要，「會、展、賽」相結合，黨政領導與院士專家座談會取得實效，為破解國家科技創新發展重大難題、為地方加快發展跨越發展，凝聚了人才、人心、人氣。

10、科普信息化帶動科普服務全面創新升級，全國科普日參與人數超2億。

圍繞「創新放飛夢想，科技引領未來」主題舉辦2016全國科普日，以科普信息化為龍頭，以「科普中國」為重要載體和傳播平台，共組織重點活動9400餘項，參與人數超2億人次，「科普中國」瀏覽量突破70億，均創歷史新高。