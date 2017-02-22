原標題：美團進軍打車領域有幾多勝算

來源：法制周末

法治周末記者 平影影

2月14日下午，有網友發現，美團App在南京地區出現了「美團打車」的業務，后經美團官方人士證實，為了能夠給用戶提供更完整的生活服務體驗，美團點評於2月13日在南京低調試水打車業務。

進軍打車領域，是美團「下半場」的選擇，但面對滴滴這樣的「巨無霸」，以及易到、神州專車、首汽約車等實力雄厚的出行企業，美團真的還有機會嗎？

App上打車業務「神出鬼沒」

目前，美團打車業務只在南京試運行，南京本地用戶可以通過美團手機App進入「美團打車」入口。打車頁面和滴滴的叫車頁面比較相似，用戶輸入出發地點與目的地，就看到周邊運行車輛信息。

據了解，美團目前正在申請網約車牌照，除南京以外，美團打車還將拓展到更多城市，不過具體時間尚未確定。

美團目前的主營領域涵蓋了餐飲、酒旅、電影、KTV娛樂休閑等方面，擁有廣泛的O2O用戶群體，用戶總量近6億，其中移動端活躍用戶超過1.8億，年度活躍用戶約2.2億。

美團方面表示，此次推出打車服務，是想要「從廣度和用戶量的增長轉變為深度為單個用戶提供更全面、更深入的服務」，這也印證了美團CEO王興在各個場合多次提到的「互聯網下半場」的概念，即從拓寬用戶的廣度轉移到加大用戶的深度。

不過，法治周末記者發現，2月15日將站點切換至「南京」時，App上還顯示有美團打車的業務；但2月21日再次查看時，「美團打車」已經不見了蹤影，取而代之的卻是「旅遊出行」。

2月17日，法治周末記者曾聯繫到美團的公關人士，想對美團打車相關的問題進行採訪，對方則表示公司目前不接受任何關於美團打車的採訪。

吸引資本關注才有出路

從百團大戰到血拚餐飲O2O，美團一路走來實屬不易，之後通過融資、合併等手段成為O2O巨頭。如今一切看起來都在向著越來越好的方向發展，美團為何又突然要「蹚」出行領域的「渾水」？

提到出行領域，人們首先想到的就是滴滴。其目前提供的出行服務包括計程車、專車、順風車、巴士、代駕等，其中，專車、代駕所佔各自市場份額也都在七成以上。滴滴之後，則有易到專車、神州專車、首汽約車等，雖然無法跟滴滴抗衡，但各具優勢，並且在各自領域發展勢頭良好。

不僅如此，在過去一年風光無限、備受投資人追捧的摩拜單車、Ofo等互聯網共享單車也迅速成為互聯網出行領域的重要力量。

在出行領域，無論是汽車業務，還是單車業務，看起來格局已定，那麼美團為何會選擇殺入這樣一個領域呢？

對此，互聯網行業觀察家洪仕斌告訴法治周末記者，美團這樣做是為了迎合資本。

洪仕斌認為，雖然美團和大眾點評合併后，在O2O領域已經做到了第一，但其各項業務都比較平，沒有亮眼之處，自然也難以引起資本市場的興趣。

此外，洪仕斌指出，美團和大眾點評合併后未找到流量變現途徑，依舊身陷巨虧泥淖中，這樣的形勢逼得美團不得不加快步伐尋找新的出路。

據大眾點評私有化要約披露的文件顯示，大眾點評2016年營收凈虧損達到29.8億元。美團去年第三季度凈收入56億元，虧損24億元。美團點評合併后，雙方並沒有公佈相應的財務數據，但結合此前兩家的運營情況不難得知，虧損還在持續。

美團持續燒錢來贏取市場份額在業內並不是秘密，去年更有報導稱美團創造了月燒錢6億元的紀錄。至今美團已經融資70億美元，仍多次被傳資金鏈斷裂。

相比之下，出行企業的融資則順風順水。無論是滴滴，還是當下火熱的共享單車，都在資本寒冬較為順利地拿到了巨額投資。「這就表明，目前資本非常看好出行領域，美團推出打車業務，目的就是為了迎合投資人，引起投資人的關注。」洪仕斌說。

洪仕斌認為，出行領域經過幾年前的燒錢大戰，才換來了如今的穩定格局，美團目前既無大筆資金補貼司機和用戶，也無出行領域的積累和經驗，其打車業務失敗的可能性極大。

「但是在互聯網時代，對於任何一家公司來講，只要有一絲希望，就會拼盡全力去嘗試。美團出行雖然成功的可能性很小，但至少還存在些許機會，不去博一番，誰知道結果到底如何。」洪仕斌表示。

優勢仍存前途渺茫

如果說美團進軍出行領域的最終目的是為了贏得資本市場的青睞，那麼為何在滴滴、快的、Uber混戰之初沒有介入，而是在此時才推出打車業務？

對此，易觀互聯網出行研究中心研究總監、高級分析師張旭認為，打車軟體興起之初，美團自身也在為了生存而努力，錯過了最佳的入場時期。同時，也應看到，出行領域格局穩定后，懸在出行企業頭頂上方的政策之劍長期沒落地，這讓出行企業的未來存在極大的不確定性。

「目前，網約車政策落地，該領域最大的不確定性得以消除，美團應該也是看到了這一點，才會在此時推出打車業務。」張旭表示。

去年，交通運輸部等7部門出台了《網約車經營服務管理暫行辦法》，去年11月開始，北京、上海各地陸續出台實施細則，整個網約車市場正式進入了「有法可依」的時代。

張旭表示，目前出行市場雖然還未飽和，但市場格局基本已定，此時美團進入，勝算不大。

不過，張旭和洪仕斌都認為，美團在此時進入打車市場並非毫無優勢。

「美團現在是吃喝玩樂的綜合平台，和大眾點評合併后，可以說穩坐O2O第一寶座，其優勢是可以讓平台的其他業務和出行業務做到協同。」張旭表示。

根據美團點評披露的數據顯示，目前美團點評擁有用戶近6億，日訂單量超1300萬單，移動端月度活躍用戶超1.8億，是全球最大的生活服務互聯網平台之一。在美團點評擅長的餐飲、酒旅、電影、KTV休閑娛樂等領域，確實都與打車出行密不可分。

洪仕斌也表示，美團推出打車業務可以構建一體化服務體系，增強用戶互動性。「不過，目前美團打車業務是從零開始的，未來能不能利用其自身優勢吸引用戶，存在極大的不確定性。」洪仕斌說。