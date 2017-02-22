美國前副總統的夫人吉兒．拜登(Jill Biden)21日出任非政府組織「拯救兒童基金會」(Save the Children)主席。

吉兒．拜登除了是美國前副總統拜登(Joe Biden)的夫人，也是一位教育家。她目前仍在大學教授英語課程。

吉兒．拜登在接受美聯社電話訪問時表示，對於獲邀擔任「拯救兒童基金會」主席深感榮幸。她說，她至今仍在教學，「拯救兒童基金會」強調教育重要性，是非常符合她終身職業的一項任務。

吉兒．拜登曾至全球世界各地訪問了解教育計畫，其中包括協助難民兒童就學。

總部位在英國的非政府組織「拯救兒童基金會」在包括美國在內的全球超過120個國家運作，幫助提升兒童健康、教育以及安全。「拯救兒童基金會」認為。吉兒．拜登將能協助喚起各國對該組織任務的重視。

「拯救兒童基金會」執行長邁爾斯(Carolyn Miles)表示：「我們對兒童所做的工作比以往更需要。例如在敘利亞，發生對兒童產生影響的恐怖事情。而在國內，兒童成長也面臨貧窮的困境…現在是著手協助兒童的時候了。」