談司法親近人民 平路：改變法院威權氣氛中央廣播電台 (2017-02-22 10:57)
擔任司改國是會議分組會議委員的中央廣播電台董事長平路今天(22日)接受廣播專訪，她表示，民眾長期以來不信任司法，且難以親近司法，小組會議將來要討論的重點包括改善判決書的寫法，要讓人看得懂。此外，她也認為必須改變法院威權的氣氛，因此，小組將討論未來採取參審制或陪審制。
司改國是會議分組會議共分5組，中央廣播電台董事長平路受邀擔任第四組「參與、透明、親近的司法」分組委員，該小組將討論陪審制與參審制；如何調整法律文書的書寫方式，不再讓判決書像是天書，以及如何改良法學教育，讓培養出的法律人更貼近社會的需要。
平路22日接受廣播專訪時表示，雖然台灣多年來往民主政治前進，但一碰到司法，由於「恐龍法官」等種種影響，令人不信任，導致社會對於很多事情都無法理性討論。她認為親近司法非常重要，人民不但要覺得司法與自己有關，且能理解、參與思辨，這是民主國家很重要的基石。
平路說，就她參與的小組來說，其中很簡單的要求就是判決書要能讓人看得懂、有邏輯、通人情，讓人民能夠比較靠近司法，這是很重要的一步。她說：『(原音)譬如說我們在判決書上會看到什麼「足證惡性重大」或「顯見惡性重大」，像這種句子，到底從哪裡足證起？從哪裡顯見起？就是說沒有透過一個一般人覺得，是的，我至少在有一種可以對話、可以去思考的情況下，知道他寫的是什麼。』
平路也認為必須改善法院充滿權威、上高下低的氣氛，她指出，「有錢判生、無錢判死」這類觀念深植人心，法官自由心證，一念之間就可以非常武斷的下決定，這讓人民對司法不能服氣，因此，第四組分組會議也會討論參審制或陪審制，她認為一旦人民形成可以與法官平起平坐的觀念，對法官或檢察官都會形成壓力。
平路強調，她希望分組會議的結論能成為政策內容，即使無法立刻實踐，至少能提綱挈領，她對此持樂觀態度，也認為在此基礎上，台灣的司法將可往前邁進。
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