1名墨西哥男子21日在遭到美國遣返後，隨即從1座看得見美國邊界的橋樑跳下自殺，手中只拿了1個裝有個人物品的塑膠袋。

當局表示，44歲的奧利巴斯(Guadalupe Olivas Valencia)是西納羅亞州(Sinaloa)人，從橋上跳下身亡。他墜落了30公尺。

目擊者表示，這名男子在第三度被遣返墨西哥之後陷入極大痛苦中。

發生這齣悲劇之前，美國總統川普(Donald Trump)曾誓言，要遣返數百萬名住在美國的無證移民。

川普曾經稱墨西哥移民是罪犯，並誓言要在墨西哥邊境興建一道巨大的邊界圍牆。

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