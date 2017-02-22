瑞典首都移民區傳騷亂中央廣播電台 (2017-02-22 11:09)
瑞典警方表示，首都斯德哥爾摩(Stockholm)一處移民為主區域，20日晚間爆發騷亂，居民與警方發生衝突並放火燒車。
根據斯德哥爾摩警方一份聲明，警方在林克比(Rinkeby)郊區逮捕一名嫌犯時，一群人開始聚集，員警被迫呼叫增援。
斯德哥爾摩區域警長喬韓森(Ulf Johansson)表示，這起衝突可能是警方「加強對該區罪犯施壓」的結果。
瑞典最近幾年的人均接納移民數，比起其他歐洲國家都要多，此已加深緊張情勢，並導致反移民氛圍升高。
事發之前數天，美國總統川普(Donald Trump)曾將瑞典各地犯罪情事增加歸咎於移民。川普18日在美國佛州表示，17日晚間「在瑞典發生的事」，是瑞典收留大量難民的結果。這番言論當時引起瑞典人困惑，因為17日晚間並未發生大事。瑞典總理勒夫文(Stefan Lofven)20日也回應，川普對移民的言論讓他「感到意外」。結果斯德哥爾摩隨後就發生這起騷亂事件。
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