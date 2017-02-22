巴西參院委員會批准大法官提名人選中央廣播電台 (2017-02-22 11:18)
儘管提名人選遭到批評，但巴西參議院憲法司法委員會21日仍表決通過，同意泰梅爾(Michel Temer)總統提名原司法部長莫萊斯(Alexandre de Moraes)出任最高法院大法官的人事案。
莫萊斯將遞補上月發生墜機意外去世的大法官札瓦斯基(Teori Zavascki)的空缺。批評者認為，泰梅爾提名莫萊斯目的是協助政府閣員規避貪污案的調查。
參議院委員會是以19票對7票，同意49歲的莫萊斯出任最高法院大法官。參議院全院將在22日進行表決，確認這項人事案。
莫萊斯現年48歲，為憲法學博士，曾擔任聖保羅州公共安全廳長，原屬巴西民主社會黨(PSDB)。這個黨是泰梅爾政府的主要聯盟政黨。但巴西憲法嚴禁法官從事政黨活動，所以莫萊斯將脫離黨籍。
在長達10小時的提名聽證會上，左派參議院抨擊提名莫萊斯是為了協助政府官員從「巴西石油公司」(Petrobras)這家國營企業龐大貪瀆和賄賂同謀的調查中脫身。包括泰梅爾本人，還有6名內閣官員牽涉到這起貪污弊案。
不過，莫萊斯在獲得提名時就已表示，對於弊案的調查將保持「絕對獨立和公正」。
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