家暴除了身體與精神上的暴力對待之外，祭出大量司法資源「濫訴」竟成了家暴的新型態！近年來，有些高社經地位家庭以雄厚資源、人脈，操弄濫訴，讓受暴者承受訴訟上的龐大精神壓力。婦女團體今天(22日)呼籲修法讓「濫訴」家暴適用聲請保護令，司法國是會議也應將「濫訴」列入改革議題。

家暴除了肢體暴力、精神暴力、經濟控制、性暴力等形式外，近年來，有高社經地位家庭以其雄厚資源、人脈，操弄濫訴，成了家暴的新型態。以婦女和司法相關團體組成的「性別司改聯盟」22日舉行記者會指出，「濫訴」也是一種暴力，應納入保護令聲請範圍。

濫訴家暴受害人王敏表示，她和2個孩子目睹先生的家暴行為，當她向法院聲請保護令後，先生及夫家卻對她提出五波、共40件刑事、民事訴訟，進出法院占據她陪孩子的時間，也間接影響孩子的身心健康，刑事訴訟帶給她龐大的精神壓力。她說：『(原音)面對這樣排山倒海的刑事訴訟，帶給我的精神壓力還有徬徨無助，恐懼感是深刻劇烈的。我們都感到非常的痛苦也很害怕，我們每天活在沒辦法預測被高度壓迫卻求助無門的恐懼當中。』

勵馨基金會執行長紀惠容認為，「濫訴」並非是為了得到司法正義，而只是惡意造成對方壓力、擾亂對方生活，這樣的行為卻也造成大量司法資源的浪費。

「性別司改聯盟」呼籲，此次司改國是會議應將「濫訴」列入討論議題，對於「濫訴」也應有防範作為，並可適用保護令，終止「濫訴家暴」！