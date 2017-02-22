中央廣播電臺董事長平路今天(22日)接受廣播專訪時談及央廣未來的定位。平路表示，央廣未來需要非常不一樣的方向與面貌，將在既有的利基上，持續擔任台灣對外發聲的管道。在對中國大陸廣播部分，當地聽眾非常需要了解一些真實的情況並做實質的討論。

平路表示，央廣有非常悠久的歷史，當年是心戰單位，但現在情勢已不同，央廣做為「台灣之音」，以13種語言向國際發聲，在文化外交或是與各國使節的連結都非常強，雖然根據設置條例不能對國內播音，但透過網路與APP，已經突破界線，各地總是可以聽得見，這對央廣的士氣以及與國內的連結都很重要。

在對中國大陸廣播的部分，平路認為未來需要非常不一樣的方向及面貌，大陸聽眾現在非常需要多了解一些真實的情況及實質的討論。她說：『(原音)無論對中國大陸的前景、政治、經濟，如果都是公開、透明且也有期待它往前的善意，這中間其實也許是中國大陸，至少是它們聽眾很需要的，就是真實、理性、非關敵意的一種真實分析，這是非常需要的。』

平路並指出，央廣的多種語言是獨特的優勢，在各地也都有聽友會，目前新南向政策很需要實質的雙向聯繫、聽到這些國家真實的心聲，這些都需要透過最直接的廣播媒介。