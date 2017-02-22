任天堂Switch熱度測試結果出爐 邊充電邊玩《馬里奧賽車8》最高37.6度北京新浪網 (2017-02-22 11:30)
近日，有玩家對任天堂的新設備Switch進行了熱度測試，其結果還是相當令人滿意的。即使是一邊充電一邊運行《馬里奧賽車8：豪華版》這樣的遊戲時，Switch的最高溫度也不過37度左右，不會燙手，因此作為掌機來玩的話手感會很不錯。下面來看看具體的測試過程。
《馬里奧賽車8：豪華版》：
平均溫度：25.2度
最高溫度：37.6度
最低溫度：18.6度
《Snipperclips》：
平均溫度：24.3度
最高溫度：35.7度
最低溫度：19.6度
《噴射美少女2》：
平均溫度：21.2度
最高溫度：34.5度
最低溫度：13.8度
可以看到，但從這三款首發遊戲來說，任天堂Switch的發熱表現是令人滿意的，最高溫保持在36-38攝氏度左右，接近人類手掌的真實溫度，可能會有溫熱或者微燙的感覺。Switch採用了從英偉達定製的ARM晶元組，同時加入了一個風扇，三個遊戲測試時都是在充電狀態下，所以如果不充電的話可能溫度還會更低一些。
從這三幅圖也可以看出Switch最集中發熱的區域實在右側，這是因為電池在這個地方。此外，如果作為主機模式時溫度也會上升一些。
本文由遊民星空製作發佈，轉載請註明出處。
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