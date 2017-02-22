開學咯！分別了許久的小夥伴們終於又能聚到一起，開心地在MAT中突突突啦！當然，我們的《反恐行動》也為小夥伴們準備好了豐厚的開學福利，為學子們帶來全新的槍戰體驗！

戳這裏，看《反恐行動》最新開學版本「龍飛鳳舞」>>>>

[開學周領龍武福利]

2月21日——2月26日，開學第一周福利大大的有。每天一把「龍」字輩武器，送給我們的學子們！

2月20日周一：19：00——21：00準點登錄送升龍（突擊步槍/7天）

2月21日周二：19：00——21：00準點登錄送應龍（手槍/7天）

2月22日周三：19：00——21：00準點登錄送游龍（近身武器/7天）

2月23日周四：19：00——21：00準點登錄送霸龍（突擊步槍/7天）

2月24日周五：19：00——21：00準點登錄送轟龍（霰彈槍/7天）

2月25日周六：19：00——21：00準點登錄送龍帝HK417（突擊步槍/7天）+龍帝烈焰（燃燒彈/7天）

2月26日周日：19：00——21：00準點登錄送龍帝SOP（狙/7天）+龍帝NI408（手槍/7天）

友情提示：MAT福利雖好，但小夥伴們也要按時完成作業哦！

[開學新版龍飛鳳舞]

新學期不僅要有新的福利，還要有新的玩法，所以一起來看看《反恐行動》開學新版「龍飛鳳舞」的精彩內容吧！

新活動尋龍覓鳳：2月22日開服——3月7日24時，在賞金模式下和聖域模式下擊殺怪物和BOSS有幾率掉落龍鳳幣（碎片）。集齊22個龍鳳幣和合成一個30天的龍鳳奇緣（禮包），打開龍鳳奇緣可隨機獲得龍鳳幣、鳳雛、龍驤等各種驚喜武器道具！

新武器龍鳳和鳴（變形槍）：掌控寒冰里量的巨龍和代表火焰能源的鳳凰，將兩種頂級的神秘幻獸力量合二為一的俗氣。在任何情況下都能助你一臂之力。小夥伴們可通過碎片合成獲得。

新武器龍膽（突擊步槍）：蒼龍之血熔鑄而成。此槍所見，亡魂喪膽。小夥伴們可通過每日領取碎片合成。

新武器鳳雛（手槍）：當它覺醒時，你無法想像到它的火力會如此強大！小夥伴們可通過碎片合成獲得。

新武器卧龍（高爆雷）：當它覺醒時，你無法想像到它的火力會如此震撼！獲取途徑小夥伴們懂得~

新武器鳳嬌（霰彈槍）：鳳嬌，性格烈如火焰姿態如鳳。何等美麗、何等熾烈！衝鋒陷陣！獲取途徑仍然是小夥伴們懂得~

新武器龍驤（突擊步槍）：龍驤，以古代大將之名明明。何等威武、何等雄壯！一往無前！獲取途徑還然是小夥伴們懂得~

新武器火鳳箭羽（狙擊槍）：改武器在擊殺敵人時會有如鳳凰涅槃一般吸收對方的生命能量回復自身的子彈。切槍速度快，不論擊中敵人任何部位均可做到一擊必殺。小夥伴們可通過寶石禮包獲取。

新武器冰龍吐息（微沖）：猶如冰龍吐息時的強大火力，開火時一次發射2發子彈。秘籍的子彈和極快的射速可以讓你正面與敵人交火時獲得極強的壓制力。小夥伴們可通過寶石禮包獲取。

新套裝龍飛鳳舞：靈旗星月象，天衣龍鳳紋。獲取方式小夥伴們懂得~