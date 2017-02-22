國內首款星域幻想網游大作，由歡聚遊戲代理、靈石遊戲研發的3DMMO新游《天衍錄》宣布將於2月24日開啟精英終測，精英角色預創建活動已經火熱開啟，趕緊下載客戶端，搶注心儀的ID吧。星域變幻，風起雲湧，新副本、新玩法、新福利蓄勢待發！精英團隊招募計劃也已同步上線，邀你迎接星挑戰！更能尊享終身特權，領取絕版獎勵！

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《天衍錄》作為多元化星域幻想網游，不單有豐富的PVE玩法，還為愛好PVP的玩家打造了眾多宏大而激烈的對戰體驗。你能駕駛星舟來一場星際大戰、或是廝殺爭奪星球控制權，更有顛覆性的機制設定，能讓你與其他玩家來一場絕對公平的正面對決！

變身外星英雄 享受公平競技快感

「公平競技」是PVP愛好者的核心需求，《天衍錄》為此推出[倖存者之戰]玩法，不依靠等級與裝備優勢，僅憑操作與意識，和對手來一場痛快的廝殺！玩家進入戰場后，需要在4名不同類型的英雄中選擇一位進行變身，以全新的形象及技能投入戰鬥！此時，玩家的戰鬥力將被統一，在絕對公平的條件下，進行激爽的對戰！

精準段位機制 玩轉棋逢對手的高質量戰局

公平競技同時也體現在雙方的水平上，為此倖存者之戰將玩家分為三個組別：青銅、白銀及黃金，讓所有玩家都能匹配到旗鼓相當的對手。組別模式有著嚴格的匹配門檻，將保證每場戰鬥中的玩家都處在同一個接近的水平線上。而淘汰制的獲勝方式，不僅要求玩家有勇於撕殺絕對的實力，同時也強調策略的重要性，合縱連橫不失為在該模式中的保命訣竅。

顧名思義，倖存者之戰即是為生存而搏殺，玩家需要在10分鐘的時限內，擊殺敵人保全自身。戰鬥結束后，最終存活的玩家即為勝利者，能夠獲取相應組別的令牌作為獎勵。這象徵榮譽的令牌，就是你進入更高組別的通行證。

成就榮耀收穫獎勵 橙裝、寶石盡收囊中

倖存者之戰不僅有公平的PK機制和暢爽的戰鬥體驗，也為玩家準備了豐厚的獎勵。所有參戰的玩家，都能獲得1次轉盤抽獎機會，組別越高，轉盤獎勵的價值也越高。而對於獲勝者，還有更多的額外獎勵。戰鬥所得的令牌，除了用來進入更高組別的戰鬥外，還能在PVP商人處兌換珍稀物品！

精英福利曝光 首屆精英議會招募開啟

《天衍錄》精英終測版本中，還有更多熱血澎湃的PVP玩法等你體驗！全新的星際大戰，讓你去往未知的星域，與數萬玩家爭霸新疆土、搶奪新資源！還有諸多精彩的副本玩法，如全新的團隊副本，讓你接觸前所未見的新敵人，感受不同文明的戰術與實力！

與此同時，《天衍錄》精英邀請體驗計劃也已全面啟動，無論你是勇於嘗鮮的新玩家，還是資歷深厚的歷測玩家，都歡迎參與其中。更有絕版周邊、豐厚禮包、高端外設、終身優先體驗權等等一系列前所未有驚喜特權及福利等你來享受！

更為驚喜的是，官方為感謝玩家的支持，特啟動「精英玩家議會」計劃，面向所有玩家，招募精英，組建議會！議會成員將被賦予極高的權利，包括對遊戲的提案權、磋商權、表決權，並將每年舉辦一次大型線下大會，針對遊戲的優化升級進行研討。《天衍錄》將在精英玩家議會的帶領下，完善品質，豐富玩法。與此同時，議會成員還享有優先體驗遊戲最新玩法、專屬遊戲福利（如議員專屬稱號）等多種特權。招募活動已經正式啟動，詳情請關注官網最新消息！

除了上述的專屬特權及福利，所有新老玩家成功入駐精英團隊后，還將有機會獲得高價值的精英禮包一份！內含為你帶來好運的永久稱號「福星高照」，以及讓你光采照人的首發時裝「天輪縛空？榮耀」！關注《天衍錄》官方微信，回復關鍵詞[精英禮包]即可查看活動詳情。

關於《天衍錄》：

《天衍錄》是由歡聚遊戲獨家代理、靈石遊戲研發的一款星域幻想3DMMORPG網游。遊戲世界觀以大星域為中心，將星域元素提煉為遊戲內核心系統，讓玩家體驗到帶有星域色彩的幻想文化。採用技能搭配符文的雙屬性特色系統，讓戰鬥更具策略性，獨特的星域家園

系統，使玩家體驗到真正的星域幻想。

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關於歡聚遊戲：

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