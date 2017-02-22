鶯初解語，最是一年春好處。伴隨著魔都嘉年華落下帷幕，二月將要走到尾聲，相信不少小夥伴還回味著這趟魔都之旅，期待與小夥伴們的再次重逢。線下濃情依舊可別忘了春好時節，三月帶來的開學季哦！《天下3》開學版本強勢來襲，繽紛回饋帶來春季暖意無窮！嘉年華上爆料的眾多驚喜也將在開學版本一一呈現！新時裝坐騎閃亮登場，還有眾多迴流好禮伴你2017勇闖大荒不孤單！

[全新時裝坐騎重磅亮相，別具一格傾心為你]

為了更好地配合開學季活動，《天下3》官方推出了系列春季時裝，下圖的這系列匿名時裝便是春季時裝的原畫！時裝以一身銀白為主色，奠定了其高雅尊貴的基調，公子的玉簪頭冠有鎏金紋路，在奢華之中更見細膩品質；衣袖之間，華帶交錯編織，顯眼處有寶玉鑲嵌，貴氣顯而不露，更著風韻典雅；加之腰間和田玉佩晶瑩剔透，再繫上雪山藍色妖物之長毛，奇珍異寶皆於一身，瀟洒倜儻，氣宇軒昂；此般兼具風流與王霸之氣的時裝，豈是凡夫俗子所能加身？

而此件時裝的女裝一出便更引玩家議論紛紛，「莫非這是短版的海棠未雨？！」確實兩件時裝有異曲同工之妙，在材質與配色上都有著較高的吻合度！而這套時裝以一頂漸變粉色長簾紗織帽奠定了整套時裝雍容且時尚的風格基調，一襲粉色小短裙更顯性感俏皮。頭頂的花飾，右手手腕的粉色配花手環，乃至短裙上的花蕊裝飾等特點都毫無保留地體現出少女春日般的含苞待放。

一襲黑袍無聲無息，於人聲鼎沸處卻難掩霸氣外露，黑本是黑夜賜予的低調與神秘，但不料時裝的整體風格卻能將黑色變為最惹人注目的顏色，讓人見到便能過目不忘！黑色的長紗從頭部裹到腰腹兩側，略顯隨性的方式更顯不羈瀟洒，腰間貔貅惡狠狠地向前方望去，雙手的銀黑色護具是戰鬥是預警！彷彿在說，「凡人，你可不配惹我！」

此套時裝的女裝有「黑夜妖媚」之稱，與男裝的貔貅加身不同，女裝以銀器鷹隼為護身物，皮衣裹挾黑絲長襪，穿上一雙8.6厘米的黑色高跟更顯身材高挑誘人。穿上這套時裝便是你高冷的選擇，但轉身回眸一笑時卻能使蒼生無窮回味而心中百媚叢生！美術對這套時裝的配置細心入微，以至於頭頂還有一副小惡魔角點綴了高冷中的俏皮與性感。

這個坐騎是2017全新坐騎，金邊纏繞在荷葉之上，天衣無縫彷彿乃上天眷顧。在天願做比翼鳥，在地願泡一缸澡。寫意人生，煮酒英雄，遠方兒童遙指天空，原來天上亦能「草色遙看近卻無。」世上百轉千回，人世只此一回，不如興起而歸。

[戰場新英雄登場，再聚歸墟共戰天下！]

此次的開學新版本中將會為歸墟戰場增加首個騎戰新英雄「定勇」，熟知《天下3》劇情的玩家對這個角色應該不會陌生，從該剪影中我們也不難看出他勇猛剛毅的特點。御馬凌風的定勇，作為首個騎戰英雄，因為定位的原因，其使用手法、操作意識必然與其他類型的英雄有著一定的操作差別。相信大家在使用這名英雄的過程中也會得到許多不同尋常的樂趣。

[迴流活動暖心助力，新老玩家共享百萬福利]

2017春節迴流活動火爆，10萬條序列號已全部發放完，本周將繼續補充一批序列號。與此同時，官方將針對一直在線的玩家推出福利：

本周三更新維護后，普通玩家在收到迴流玩家的「老朋友的手信」后，在迴流玩家身旁使用，不僅會獲得在線經驗狀態，還有機會獲得定製稱謂「伴你左右2017」，該稱謂享有與迴流玩家定製稱謂「煥然一新2017」相同的特權（但不可與迴流稱謂同時獲得）。

[全新錄像系統開啟測試，持續助力同人文化]

想要拍攝美美的照片，可惜找不到好的鏡頭角度？想要記錄下有意義的時刻，可惜沒有美化的工具進行輔助拍攝？想要化身都敏俊西，定格記憶中最美的一刻，可惜沒有時間靜止的神奇天賦？……等一等！以上的問題全部都不是問題！在此次開學新版本中，備受大家期待的錄像系統將會得到進一步的完善並陸續開放測試。屆時大家可對遊戲進行更為方便的實時錄像，官方也會扶植玩家自製電視劇，不斷推進《天下3》同人文化的持續深耕。

本周三更新后，全新的錄像系統將在煙雨江南、盛世長安、天下無雙開啟體驗測試。在新的錄像系統中，可以選擇自由鏡頭或普通鏡頭的方式進行視頻的拍攝。與此同時，在錄製中還可以設定當前的環境，如天氣與時辰。系統還提供多樣的濾鏡美化功能供攝影愛好者自選。而自由鏡頭中的時間靜止功能，可以讓畫面瞬間定格在最為美好的那一刻！讓我們一起來期待吧！

[打開方式]

測試服30級及以上的玩家，可以通過指令界面「錄像拍攝」指令進入新的錄像界面。

[開始錄製]

開始/結束錄像按鈕，方便大家點擊錄製。錄像快捷鍵仍為：ctrl+F12。

[錄像設置]

錄像設置分為顯示設置、視頻設置、音頻設置、美化設置及環境設置。

1、顯示設置中有隱藏界面、隱藏自己、隱藏角色名、隱藏腳底光圈功能。點擊后錄製出的視頻效果，將會自動隱藏以上信息。

2、視頻設置可以設置視頻的尺寸及幀數，默認的解析度及幀數較低，以方便大家上傳，如想錄製更為高清的作品，可以自主進行設置。

3、音頻設置中可以選擇錄製遊戲內聲音，也可以選擇錄製麥克風聲音。

4、美化設置可以調整景深虛化的效果（體驗測試期間暫不開放），還可以選擇懷舊復古、懷舊復古（霧化）、黑白電影、黑白電影（霧化）的美化效果。

5、環境設置中可以設置陰雨綿綿、雪花紛飛兩種天氣模式，也可以選擇設置十二個時辰的時辰效果。

[鏡頭編輯]

點開鏡頭編輯界面，將會自動開啟自由鏡頭操作模式。

1、玩家自由手動操作攝像機機位，遇到阻擋物機位則會停止移動。

2、W、S鍵可以用以控制攝像機機位向前後移動，A、D鍵可以左右平移機位，Q、E鍵可以上下平移機位。滑鼠右鍵旋轉可控制機位以機位為中心向四周方向觀察。Shift+以上任一移動鍵可以加速移動攝像機機位。

除了自由鏡頭，還為大家提供了固定鏡頭編輯功能，用以根據所設定的固定鏡頭來進行軌跡運動。

固定鏡頭設置后，在錄製時會讀取設置好的鏡頭數據進行錄製。

1、點擊增加鏡頭后，會根據當前攝像機機位信息創建初始位置信息。

2、信息內可以填入移動時間，單位為秒，填入後為該點鏡頭位置到下一點鏡頭位置的移動時間。

3、可以選擇曲線、直線兩種移動方式。

4、對應已創建的鏡頭位置可以進行修改（綠色√鍵）和刪除（紅色×鍵）操作。

編輯好的鏡頭文件可以進行保存，同時鏡頭文件也可以導入讀取。

播放設置中也為不同操作習慣的同學提供多樣的播放及錄製快捷設置。

1、選定播放：勾選后可從選擇的鏡頭位置開始播放。

2、播放並且錄製：勾選后在點擊播放時可直接進行視頻錄製。

3、隱藏界面：勾選后播放鏡頭時可以將所有界面進行隱藏。

4、時間靜止：勾選后可以定格畫面（體驗測試期間暫不開放）。

春回大地，芳菲意濃。三月初春攜來《天下3》全新開學季，線下感動落幕，線上驚喜持續發力，筵席已散不如重聚大荒共賞春意，全新時裝別出心裁，兩大風格隨心切換！迴流活動感恩來襲，陽春三月暖心助力！還有錄像系統不斷創新，推進《天下3》同人文化持續深耕！2017，《天下3》誠意獻禮，多重驚喜邀你同聚大荒，共襄天下新春盛世！