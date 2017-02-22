新浪遊戲訊 2月22日消息，今日有玩家在網上爆料了《守望先鋒》新版本的大量截圖，包括新功能比賽大廳、追迷藏試玩、新夜景和黃昏地圖等，讓我們一睹為快。

創建遊戲

新功能：比賽大廳（Server Browser）

在此界面下可以擬定房間名、進入許可權（所有玩家、好友、邀請）、隊伍名等。

比賽設置

分為預設、大廳、模式、地圖、英雄這六個可以自定義的內容。

預設

可以選擇系統已經預設好的多種玩法

大廳

地圖輪換：

攻防輪換后、完成比賽后、暫停輪換

返回大廳：

攻防輪換后、完成比賽后、從不

隊伍平衡：

攻防輪換后、完成比賽后、從不

可設定雙方玩家最多各6人上限、觀戰者12人上限。

模式

可以具體設定不同地圖下的細則，以及是否開啟三人為眾、勇奪錦旗、突擊模式。

地圖

選擇單個或多個地圖。

英雄

自定義各位可選英雄。

可以看到開放的許可權還是很足的。

搜索遊戲

可以通過房間名了解遊戲玩法。

同時也可以使用篩選功能。

追迷藏Hide and seek試玩

系統隨機選擇一人為死神，移動速度、生命值、傷害增加，但無法使用大招

其餘人則為盧西奧、源氏和黑影，但攻擊不會造成傷害

遊戲會有一個時間限制，死神殺死所有人勝利，反之躲藏者勝利。

新夜景/黃昏地圖

伊麗奧斯

·廢墟

·深井

·燈塔

尼泊爾

·聖壇

·聖所

來源：NGA 月神之韌