（中央社記者田裕斌台北22日電）新光金控今年大舉徵才，預計招募3000名外勤業務、超過 100名數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50名儲備業務主管及儲備幹部(MA)，內勤也要徵超過300人。



新光金表示，數位金融時代來臨，為金融業帶來革新與轉變的契機，近年因應時代趨勢積極創新轉型，尤其注重人才培育及專業提升，除了與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，也為高階主管打造海外進修課程及系列長期培訓計畫。



新光金指出，除了金融財務本業背景，也歡迎有數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務、洗錢防制專業人員的跨界多元人才加入。



其中，新光人壽今年擴大招募「數位資訊、行銷及服務人才」，提供優渥薪資、投入豐富資源，全力培育具金融保險專業與數位科技運用的菁英，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「客群經營人才」加入。



新光銀行近年也著重培養多樣化人才，包含儲備幹部、財富管理、數位金融、行銷業務、經營企劃、金融法務、洗錢防制專業人員等，其中「儲備幹部(MA)培訓計劃」，以培育專業的銀行接班梯隊為目標，除了透過各項金融專業及實務應用等多元課程，強化主管接班人應具備的專業知識與技能，並透過交付MA專案任務、參與經營活動及海外培訓等。1060222