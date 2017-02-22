（中央社記者邱柏勝台北22日電）今年最具指標性都更案「正義國宅」聯貸案今天簽約，聯貸總金額達新台幣120.9億元，聯貸統籌主辦行土地銀行今天舉辦簽約儀式，與都更實施者龍麟建設、三圓建設簽訂聯合授信合約。



位於台北市捷運忠孝復興站、SOGO復興店旁的正義國宅都更案，歷時20年終於取得建照，即將辦理都更。由於該都更案位於台北市東區精華地帶，未來建物完成後，不僅將成為台北市都更指標，更能成為台北東區新地標。



正義國宅都更案由龍麟建設、三圓建設負責興建，預計興建鋼骨鋼筋混凝土構造，為地下7層、地上31層的住商混合大樓，可望為台北東區發展注入新活力。



土銀表示，本聯貸案總金額120.9億元，用途為償還既有金融機構借款及支應辦理都更案所需的週轉金、綠建築履約保證暨建築融資，由土銀擔任統籌主辦行，台新銀、台銀、兆豐銀、華南銀與國泰世華銀行擔任共同主辦行。參貸行包含合庫、一銀、彰銀、台企銀等17家銀行，顯見各金融機構皆對推動正義國宅都更案相當認同與肯定。



土銀董事長凌忠嫄表示，正義國宅都更案在她任內順利啟動，她備感榮幸；且政府為加速都更進行，陸續提出「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」及「都市更新條例」修法、「中央住宅及都市再生推動中心設置條例草案」，以及「都市再生條例」等都更法案，相信有助都更加速推動，土銀也會全力支持政府推動都更政策。1060222