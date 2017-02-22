仗劍江湖行，伏魔三界間！《大話西遊2免費版》2017新春資料片《仗劍伏魔》火熱上線，全新套裝系統震撼登場，炫美套裝引戰力升級，掀啟三界新風雲！胡歌陪你探險魔王窟，諸位玩家可通過挑戰魔王窟副本，贏取套裝玉符，開啟非凡套裝技能！今日，首先為大家介紹39套套裝中的16套男性套裝。

2017新春資料片《仗劍伏魔》>>>

胡歌陪你探險魔王窟 套裝玉符海量掉落

套裝玉符可通過擊敗魔王窟中的七大聖來獲得，此外還可使用副本中掉落的機緣令牌來兌換機緣寶箱，開啟抽獎有幾率獲得套裝玉符。鑲嵌套裝玉符的裝備將變化為套裝部件，每一件套裝部件都在原裝備基礎上增加了2條額外屬性，集齊一定件數的同種類套裝部件之後，還將獲得強大的套裝技能。

套裝品質由低到高共分為把玩、貼身、珍藏、無價、傳世5個等級，其所提供的額外屬性及套裝技能強度隨品質而變化，部分套裝達到珍藏品質可獲得絢麗套裝外觀，達到傳世品質還可獲得獨有特效。

炫美套裝引戰力升級 16套男性套裝一覽

大話2免費版資料片《仗劍伏魔》推出39套炫美套裝，引戰力升級！今日，為大家介紹霄漢、天荒、寒鴉、太皓、洞天、雅聲、滅神、破軍、容止、斷鬼、大覺、羲和、毗盧、寒隱、九曜、燃燈等16套男性套裝（以上均為傳世品質數值預覽，不同品質的套裝技能數值不同，具體以遊戲內數值為準）。

「霄漢」套裝由衣、面具、武器、披風、掛件組成，技能為加強法術（3件）：加強仙法鬼火傷害8%；技能2為玄妙神通（5件）：仙法鬼火攻擊時對所有敵方目標反隱，每個目標成功率100%。

「天荒」套裝由面具、披風、掛件、腰帶組成，技能為飛花濺玉（4件）：對自己釋放一個濺射的狀態，該狀態使自己物理攻擊對方時對目標周圍單位（距離為1）造成85%的濺射傷害，該狀態持續4回合，可與悟法大招疊加。

「寒鴉」套裝由帽、衣、面具、武器、披風組成，技能為加強法術（3件）：加強仙法鬼火傷害8%；技能2為萬古同悲（5件）：仙法鬼火附加靈性相關的傷害（靈性≥600生效），PVE傷害效果下降為20%。

「太皓」套裝由帽、衣、項鏈、面具、披風、腰帶組成，可改變角色外觀效果，技能為加強法術（3件）：加強仙法鬼火傷害8%；技能2為生生不息（6件）：仙法鬼火傷害按照出手次數循環遞增30% 。

「洞天」套裝由衣、項鏈、面具、披風、掛件、腰帶組成，可改變角色外觀效果，技能為一視同仁（6件）：全場所有單位血法均攤，耗藍10000，CD20回合。

「雅聲」套裝由帽、衣、項鏈、披風、腰帶組成，可改變角色外觀，技能為提抗上限（3件）：換取冰混忘睡抗性上限5%；技能2為回頭是岸（5件）：敵方單位釋放師門法術後有10%幾率在下回合不能使用師門法術。

「滅神」套裝由衣、面具、披風、腰帶組成，技能為飲鴆止渴（4件）：犧牲自己的行動控制目標3回合，同時扣血=最大血量的20%，有75%幾率成功，前3回合不可使用。

「破軍」套裝由帽、衣、項鏈、面具、鞋 武器、披風、腰帶組成，技能1為迴光返照（4件）：生命值低於45%之後觸發，觸發后移除身上的負面狀態，該回合內受到的所有傷害按100%轉化為生命值；技能2為以詩會友（8件）：對單個目標施放，該單位本回合速度增加3500（前4回合不可施放，冷卻10回合）。

「容止」套裝由帽、衣、面具、披風、腰帶組成，技能為魔神附身（5件）：自身最高強力克屬性加100%（相加），同時自身五行轉變為克制該五行的100。

「斷鬼」套裝由帽、衣、面具、披風、掛件、腰帶組成，可改變角色外觀，技能為加強三屍蟲（3件）：提高強三屍蟲1000；技能2為加強法術（5件）：加強仙法鬼火傷害8%。

「大覺」套裝由面具、鞋、武器、披風、掛件組成，可改變角色外觀，技能為六根清凈（5件）：對10個己方目標隱身，敏排序，持續3回合，CD 20回合，前9回合不能使用。

「羲和」套裝由帽、衣、面具、武器、披風 腰帶組成，技能為赤地千里（6件）：將對方所有人物的當前剩餘血量指定為他們臨時的氣血上限，不得低於20%，持續3回合，CD40回合（即施放該技能后對方氣血上限馬上變成當前剩餘血量）。

「毗盧」套裝由項鏈、面具、披風、腰帶組成，技能為迴光返照（4件）：生命值低於45%之後觸發，觸發后移除身上的負面狀態，該回合內受到的所有傷害按100%轉化為生命值。

「寒隱」套裝由帽、面具、鞋、披風組成，技能為雪上加霜（4件）：給目標添加一個狀態，處於該狀態下的目標受到40%額外的傷害，持續3回合。

「九曜」套裝由衣、項鏈、披風、腰帶組成，技能為移形換影（4件）：與目標的技能欄互換，持續3回合。有75%幾率成功，前3回合不可使用。

「燃燈」套裝由帽、衣、面具、披風組成，技能為忽視抗混（4件）：忽視抗混+5%。

《大話西遊2經典版》，國風經典，億萬口碑扛鼎之作！經典版官網>>>

《大話西遊2免費版》，網易「大話2」品牌360°延展——綠色免費，輕鬆賺錢，經典再臨！2017新春資料片《仗劍伏魔》來襲，神秘莫測的魔王窟副本，強力玄妙的套裝系統，兄弟並肩作戰的熱血跨服幫戰即將登場！免費版官網>>>