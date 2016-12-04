▲韓瑜與黃少祺的緋聞遭人爆料。韓瑜妹妹與孫姓助理想替她出頭，卻引發後續官司。（圖／翻攝自韓瑜臉書，2016.12.04）

韓瑜在2015年與藝人孫協志離婚，之後便被爆料和同劇組的黃少祺傳出緋聞。韓瑜的妹妹和孫姓女助理一度懷疑是韓瑜的王姓表妹向媒體爆料。兩人想替韓瑜出頭，卻在與王女談判時發生肢體衝突，王女因此怒告兩人多項罪名。而於昨（21）日新北地檢署調查結果出爐，以傷害罪將孫女起訴。韓妹則因證據不足，不起訴。

韓瑜和黃少祺緋聞遭人爆料。韓瑜的妹妹與孫姓女助理懷疑爆料者是韓瑜的王姓表妹。兩人便一同到王女的住處理論，不料3人爆發肢體衝突。之後王女至醫院驗傷，回頭向毆打她的孫女與韓妹提告。

王女指控韓妹罵她「神經病會開口說話」並教唆孫女打人，之後兩人還拿走她的私人物品。因此提告韓妹教唆傷害、公然侮辱、搶奪、竊盜；另告孫女傷害、搶奪與竊盜。而新北地檢署在調查後，昨（21）日將孫女依傷害罪起訴，其他部分因證據不足不起訴。韓妹的部分也因證據不足，不起訴。

▲韓瑜與黃少祺的緋聞遭人爆料。韓瑜妹妹與孫姓助理想替她出頭，卻引發後續官司。（圖／翻攝自韓瑜臉書，2016.12.04）