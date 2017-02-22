W飯店命案偵結 土豪哥違反《藥事法》遭求刑12年NOWnews今日新聞 (2017-02-22 10:56)
台北市W飯店郭姓女模暴斃案，「土豪哥」朱家龍於去年12月4日訂房開趴，並請藥頭江哲瑋帶毒品進房，再由酒店少爺洪聖晏安排傳播妹陪搖，其中郭姓女模連續3天3夜沒睡，加上吸毒過量身體出現異狀，但土豪哥等人卻延誤就醫，還找密醫施打排毒針，導致郭女不幸身亡。台北地檢署今(22)日上午偵結，依違反《藥事法》起訴5人，土豪哥遭具體求刑12年。
檢方指出，朱家龍指使藥頭江哲瑋提供毒品，由酒店少爺洪聖晏安排傳播妹開毒趴，其中郭女疑因用藥過量身體不適，但他們未立即協助送醫，反而找密醫施打排毒針，直到7日上午才叫計程車送郭女就醫，但已為時已晚。
法醫解剖報告書中在郭女遺體驗出近10種毒品，因多重毒物中毒，引發急性腎衰竭死亡。檢警先後傳訊土豪哥等40多人到案，並驗出土豪哥及洪聖晏吸毒，目前兩人在勒戒所戒毒。
台北地檢署今(22)日上午偵結，依違反《藥事法》起訴朱家龍、藥頭江哲瑋、張子奕、洪聖晏、蔡逸學，其中朱家龍遭具體求刑12年，另以湮滅事證罪起訴陳秉澤。
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