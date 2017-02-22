兩個月急速瘦身！張根碩圓臉→V 臃腫大叔變身小鮮肉NOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:00)
曾有代表作《原來是美男》、《瑪莉外宿中》的演員張根碩，花美男形象令觀眾印象深刻，而先前張根碩嚴重發福的模樣，也讓人有極深的印象。不過就在昨（21）日，張根碩公開自己健身的照片，不但圓臉消失、雙腿更瘦如竹竿，急速「消風」的樣貌讓網友直呼驚奇：「瘦太多了！」
張根碩在21日透過個人SNS公開自己健身的照片，只見照片中的張根碩身穿運動服飾、露出骨感長腿，先前出席《2016 SBS演技大賞》的圓臉已經消失不見，取而代之的是極V的瓜子臉，儘管坐著也能看出身材變瘦許多。
張根碩的帥樣也嚇翻大批網友：「張根碩變回男神了？」、「兩個月也瘦太多了...」、「到底怎麼減肥的好想知道！」、「大發...」。
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