▲蛇型錶款超吸睛，腕錶大玩有機造型。（圖／公關提供）

2017年，精品品牌寶格麗BVLGARI推出三大經典錶款Octo、LVCEA 與 Serpenti再次樹立製錶工藝的新標竿。OCTO腕錶上以古羅馬大教堂上的八角形圖飾為發想，腕錶雛形始於2000年的大複雜功能腕錶，接著在 2012 年推出時針與分針錶款後，OCTO腕錶的經典樣貌才逐漸成形。

▲ LVCEA ANIMATIONS 腕錶。（圖／公關提供）

今年的寶格麗IOCTO腕錶新品再度突破八角設計的極限，注入了額外的立體空間以110個切面的立體結構式錶殼聞名，透過強烈且創新的設計沿著幾何八角造型周圍做變化，今年也推出外殼採用黑色類鑽碳鍍膜處理的全新Octo Ultranero極黑錶款，充滿男人的個性感。

▲SERPENTI TUBOGAS 腕錶。（圖／公關提供）

本季系列作品以四大主軸為基礎：經典的 OCTO 腕錶；Velocissimo計時碼錶；Finissimo超薄 腕錶，搭配小秒針顯示，締造至薄錶盤的完美詮釋；而Finissimo 複雜功能腕錶，如令人讚嘆的三問錶與陀飛輪，其超薄的錶盤設計，錶壇中尚無人能出其右。

▲LVCEA MOON PHASES 月相腕錶腕錶。（圖／公關提供）

▲SERPENTI SPIGA 腕錶_參考售價：約新台幣212,800元。（圖／公關提供）

另外，精品品牌海瑞溫斯頓 Harry Winston推出雅致迷人的第五大道 Avenue Classic 系列 Cherry Blossom櫻花腕錶，將櫻花綻放絢麗之美展現於錶盤之上。海瑞溫斯頓以鑽石和粉紅剛玉勾勒出燦爛繽紛的花景，頌讚大自然的美好饋贈，並將其化為永恆停留於錶殼之中。經典錶殼造型線條分明、極具建築感與紐約第五大道旗艦店的建築結構互相呼應。

▲第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕錶。（圖／公關提供）