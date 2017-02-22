根據NBC報導，「A-Gon」Adrian Gonzalez的右肘傷勢現在已經好的差不多了，他本人表示現在感覺很好、受傷部位已經不會痛了，將會按照原本的計畫為墨西哥隊出戰經典賽。

日前曾傳出Gonzalez因為練習過度，而造成類似「網球肘」的狀況，右肘肌腱發炎將可能導致他數週不能揮棒，儘管當時A-Gon表示只是小傷，但也讓人不禁擔心他是否可能因此而缺席部分經典賽賽程。

所幸今日傳來好消息，Gonzalez目前傷勢已恢復的差不多了，也不會有疼痛的感覺，道奇總教練Dave Roberts更是「掛保證」表示：Gonzalez可以照預定的計畫為墨西哥隊出戰。

A-Gon去年賽季為球隊出賽了156場，繳出.285／.349／.435的打擊三圍，有18發全壘打和90分打點，長打火力較過去下滑不少，外界認為和他漸長的年紀有關，因此本賽季據傳會減少他的工作量，以求他能在關鍵時刻有所發揮。