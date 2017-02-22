本季打出亮眼成績的爵士顯然還想要再更上一層樓，消息傳出球團有意找來前招牌主控、現效力於小牛的Deron Williams（威廉斯）。

根據《RealGM》的消息，爵士對Williams展現出了高度興趣，已向小牛提出報價交易，期盼能找回昔日靈魂主控，續奏爵士樂章。

現年32歲的Williams在2005年以選秀探花之姿加入爵士，生涯第二年起開始成為爵士的頭號指揮官，當時和前鋒Carlos Boozer一內一外的檔拆組合極具威力，宛若爵士傳奇John Stocktonc和Karl Malone的組合再現，為人讚道。

Williams生涯於爵士效力6個球季，期間每場比賽可攻下17.3分3.2籃板9.1助攻，並曾帶領球隊在2007年季後賽打進西區冠軍賽，是爵士近年來最佳成績。不過Williams在2011年離開爵士時可說是不歡而散，當年爵士傳奇教頭Jerry Sloan宣布辭職，外界皆將矛頭指向Williams，隨後球隊便將Williams交易至籃網。

離開爵士後的Williams並不順遂，不斷受到傷病的影響，近年成績不斷下滑，本季在小牛平均為13.1分2.6籃板6.9助攻，雖仍有一定水準，但早已不見當年明星控衛風采。

目前爵士陣中控球後衛已有本季才加盟的George Hill以及年輕待培養的Dante Exum，目前尚未有消息指出爵士欲端出何種籌碼來換取Williams。