WBC／大聯盟主席掛保證！ 經典賽任期內將續辦NOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:13)
美國職棒大聯盟主席Robert Manfred今天在亞歷桑納州鳳凰城進行記者會，對於超越國籍、區域的世界棒球經典賽（WBC）賽事，他明確指出，「只要在我任內，就一定會繼續辦」，也就是說，2021年第5屆經典賽可能還有機會續辦。
雖然有很多美國媒體報導經典賽營收不佳，可能會收掉的傳聞，但Robert Manfred強調，「棒球是國際運動，大會也會衡量各國利益有效分配，希望能對棒球運動推展更有幫助。」
此外，大聯盟官方確認未來為了縮短比賽時間，在球員工會尚未同意下，將會在下一季開始後使用故意四壞球（敬遠）規定，也就是說，投手不需要投刻意四壞保送，只要打個信號就可以完成此打席讓打者上一壘，此外，為了加速比賽進行節奏，好球帶也會放寬。
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