立法院全院委員會，今(22)日舉行考試院副院長被提名人李逸洋的資格審查，李逸洋表示，年金改革刻不容緩，未來將協助考試院長伍錦霖，以推動年金制度改革為首要目標，希望建構一套永續發展、財務穩定、公平合理的年金制度。

李逸洋指出，考試院為國家最高考試機關與公部門人事法制之最高主管機關，未來若獲立法院同意擔任副院長，將協助考試院長伍錦霖，以推動年金制度改革為首要目標，配合年金改革國是會議結論，依循考試院對年金改革的原則，積極推動公務人員年金改革事宜，研擬相關草案送到立法院審議。



李逸洋說，年金改革國是會議已召開完畢，其中對於公務人員年金制度改革已有初步研議規劃，包括延後月退休金起支年齡為65歲；合理漸進調降退休所得，由75%逐年調降1%，至不超過60%。

另外，也將分年逐步終止優惠存款制度，但仍搭配老年基本生活保障方案；調整退撫基金管理組織，以及提高基金法定提撥費率到18%；同時也將通盤調整其他現存不合理機制。

李逸洋強調，年金改革刻不容緩，目標是建構一套永續發展、財務穩定、公平合理的年金制度，台灣目前的年金財務收支嚴重平衡，還有軍公教人員18%優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資等不合理規定都要處理。