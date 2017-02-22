李逸洋：推動年金改革是首要目標NOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:23)
立法院全院委員會，今(22)日舉行考試院副院長被提名人李逸洋的資格審查，李逸洋表示，年金改革刻不容緩，未來將協助考試院長伍錦霖，以推動年金制度改革為首要目標，希望建構一套永續發展、財務穩定、公平合理的年金制度。
李逸洋指出，考試院為國家最高考試機關與公部門人事法制之最高主管機關，未來若獲立法院同意擔任副院長，將協助考試院長伍錦霖，以推動年金制度改革為首要目標，配合年金改革國是會議結論，依循考試院對年金改革的原則，積極推動公務人員年金改革事宜，研擬相關草案送到立法院審議。
李逸洋說，年金改革國是會議已召開完畢，其中對於公務人員年金制度改革已有初步研議規劃，包括延後月退休金起支年齡為65歲；合理漸進調降退休所得，由75%逐年調降1%，至不超過60%。
另外，也將分年逐步終止優惠存款制度，但仍搭配老年基本生活保障方案；調整退撫基金管理組織，以及提高基金法定提撥費率到18%；同時也將通盤調整其他現存不合理機制。
李逸洋強調，年金改革刻不容緩，目標是建構一套永續發展、財務穩定、公平合理的年金制度，台灣目前的年金財務收支嚴重平衡，還有軍公教人員18%優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資等不合理規定都要處理。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- [送波浪鼓]美國B.Toys 伊索木畫架
- BURBERRY眼鏡 質感英倫/琥珀#BU2183D 3316
- RODERLY-純棉 兩用被床罩組 雙人六件式-晨露花語
- 【國家地理 National Geographic】NG AU 2450(澳大利亞系列
- AS 阿爾貝托青瓷色餐桌
- ic!berlin眼鏡 薄鋼代表作/綠#136 JACZOSTR ELEOL
- 【Panasonic 國際牌 】665L六門(鑽石黑)NR-F672WX-X1
- AS 克雷格多段調整網布辦公椅
- 【SUMDEX】SUMDEX菱格紋PC耐刮登機箱25吋銀色(SWR-1552MS)
- 【親親Ching Ching】16吋飆風隊長腳踏車(兩色可選) SX16-26
中山橋難組回 柯:誰留的爛攤子會不曉得嗎？【中廣新聞網】
本報點評--民眾對蔡英文兩岸政策的負面感受增強【中央網路報】
本報社評--蔡英文擋得住兩岸僵局的壓力嗎？【中央網路報】
追【NOWnews今日新聞】
本報透視集--笨蛋！問題在經濟【中央網路報】