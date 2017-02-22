據Thurrott網站報導，微軟將取消Hololens 2在2017年初首發的計劃，並打算在兩年後直接發佈Hololens 3。而微軟沒有證實或否認該消息，併發言聲稱：「混合現實是未來計算的標誌，而微軟全息透鏡就代表著混合現實的未來。我們的承諾不需要任何的路線圖。」

微軟在2015年初首次展示了其全息透鏡的增強現實設備。去年夏天，微軟開始將討論全息透鏡，強調未來的全息設備更注重於混合現實而非增強現實。雖然Hololens在銷量上取得了不小的成功，且微軟官方公開表示，該公司已售出數千款Hololens設備。然而微軟的目標並不是出售大量的低成本設備，而是創造一個具有時代意義的產品。

據知情人士透露，第一代HoloLens推出時，微軟制定了「路線圖」，設定了幾個「發佈點」。在科技產業，企業一般都遵循同樣的路線：先開發第一代產品，第二代產品更小更便宜，到了第三代產品會引進新技術，增強體驗。

微軟不同，它擱置了第二代產品，直接向第三代產品邁進。如果執著於二代產品，想在2019年之前推出擁有全新技術理念的三代產品可能無法實現。由於Apple和Magic Leap等競爭對手的AR設備不太可能在今年或明年構成威脅，微軟很可能決定放棄Hololens 2轉而研發全新產品以搶佔未來市場的先機了。

換言之，微軟認為將精力放在三代產品是值得的，因為它的技術能夠取得足夠大的進步，可以增加產品價值，未來微軟可以用更快的速度將產品推向市場，繼續成為領導者。

跳票一個已經過時的硬體設備可能是明智的，但我們不禁懷疑，如果微軟真的等到2019年推出下一個AR設備是否還會重蹈覆轍呢？

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