紐西蘭遊戲開發公司RocketWerkz宣布為員工提供無限期的帶薪年假、無上限的紅利分享以及隨心所欲的日常工作時間。

在這裏遊戲開發人員不再埋頭工位上對著電腦噼噼叭叭，每天工作時間自己定，想度假離開多久都可以，公司的盈利就是獎金池，能為公司創造越多的價值薪酬就越高，老闆的薪酬只比員工高10%（標普500成分股公司CEO的薪酬比員工要高出幾百倍甚至上千倍） 。

對比谷歌、蘋果、微軟那些科技公司別出心裁的好福利，RocketWerkz的待遇已經到了放縱員工的程度。公司這個決定被紐西蘭地方媒體報導之後，上周老闆在Facebook上收到了三百多條問詢消息。

RocketWerkz創始人是Dean Hall，公司在遊戲界頗有名氣也是因為這個人。Hall是遊戲《DayZ》和《Out of Ammo》的開發者。當初他決定離開DayZ團隊，回到家鄉紐西蘭開設工作室的消息也引起了不少關注。Hall有自己的野心，他曾表示想在南太平洋創建一個Valve那樣的遊戲公司。目前RocketWerkz有四十名員工，計劃在2017年年底將擴大到百人左右。Hall想讓紐西蘭的遊戲產業能像其電影產業一樣壯大。

在紐西蘭南島的東海岸房價感人，創意公司正悄悄聚集，但是如何把發達國家和地區的人才拉到但尼丁這個很多人聽都沒聽說過的城市來工作，還要花上一番心思。

去年RocketWerkz還是起步階段，就經常有人把小貓抱到辦公室陪大家減壓，公司每周五下午的時間都會預留出來讓員工聊天或者遊戲，讓大家在歡愉中結束一周的疲勞。這次的福利是Rocketwerkz吸引和保留人才的又一波誘餌。

在紐西蘭標準帶薪年假是四周，但是Hall說人才是公司最大的財富，以前在矽谷他也聽說過無限期年假的福利，在他看來將員工與辦公室解綁是一種正在興起的企業文化，放鬆管理並不會讓員工離去反而是按照自己喜歡的方式更好地工作。

RocketWerkz的這位年輕的老闆承認自己制定的福利聽上去有些拔苗助長，他說自己的目的是希望給員工賦權，「讓他們更加自主地安排自己的生活，去銀行理財、去醫院體檢，或者是陪伴家人甚至悼念自己死去的寵物。」 Hall說，給了員工足夠時間去解決家庭和個人問題之後，意味著當他們走進辦公室時卸下了心裏所有牽掛，並且準備好了集中精力對待工作。員工工作中也可以擁有愉悅的心情，釋放完全自由的創意。

的確有人喜歡這種輕鬆的工作方式。3D視覺設計師Emily Lampitt就為了享受這樣的環境從英國搬到了紐西蘭。公司到家的交通距離拉近了，周五下午可以早退一會兒，她說：「現在工作是出於熱情，我想要做，而不是迫於領導的監督煎熬著等下班。」

不限制休假時長，將個人薪酬與公司盈利相聯繫的做法有些超前，老闆給出的極大信任讓人感動，但是員工需要多麼強大的自製力和自覺性才能用好這種自由還需要以後實踐中加以證明。

from：界面