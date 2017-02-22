2月22日消息，據國外媒體報導，土耳其移動遊戲公司、流行休閑益智遊戲《1010》《Merged！》和《Six！》的開發商Gram Games近日宣布將全球總部遷到英國倫敦，並計劃在未來12個月內為擴大業務投資400萬英鎊。

Gram Games此前將總部設在土耳其伊斯坦布爾，不過去年9月份在倫敦開設了一間工作室。這家公司計劃到今年年底前招聘數十名新員工。

Gram Games相信，「英國的豐富人才資源」將幫助公司找到合適人選，「進一步擴大在全球範圍內的影響力。」

「對我們公司來說，在倫敦開設全球總部時讓人興奮的一步。」Gram Games首席執行官穆罕默特·埃傑維特（Mehmet Ecevit）表示，「我們總是重視人才和企業文化，英國擁有無與倫比的人才儲備。在今年年內，我們初步計劃為倫敦總部投資400萬英鎊，招募最頂尖的人才。」

值得注意的是在Gram Games之前，冰島遊戲公司、《星戰前夜》（EVE Online）開發商CCP去年也將公司管理重心遷至倫敦。在上個月，《憤怒的小鳥》開發商Rovio在倫敦成立了一間新工作室。

From：遊戲陀螺