《H1Z1》經歷兩輪熱度浪潮之後，混的是風生水起、人盡皆知。上一波瘋傳《H1Z1》在國區Steam售賣卻鎖大陸IP，不尊重國內玩家，廠商沒下限。這一波解鎖大陸IP又被批廠商見錢眼開，《H1Z1》大陸銷量從3%增長至12%，面對4倍的玩家DB（黎明遊戲公司）終是頂不住誘惑，為大陸玩家重新打開大門。

話說在前面，這一波解鎖官方從2月17日至今依然沒有給出一個公告來闡明為何鎖區，又為何解鎖。官方不說，但許多明眼人一眼就看得出來這是DB想開了，面對驟然劇增、一舉衝進遊戲全球持有數第三的中國玩家群體，DB再也無法放任不管，既然有錢賺，解鎖又何妨？

前世今生，《H1Z1》為何鎖區？

具體的情況筆者也就不在此做過多贅述，但現象還是要講，不然你我怎知《H1Z1》為何鎖區？討論之前我們先看一下這款遊戲，畢竟也有很多一直看熱鬧的玩家還不了解這款遊戲到底玩的是什麼。

《H1Z1》是一款生存類型的恐怖遊戲，雖說是恐怖也僅僅是在遊戲中添加了「殭屍、病毒」等元素，設計者最初的設計意圖是讓每一個參與者在末日當中面對陌生的玩家都能抱著警惕之心，在生存的困境面前體驗所謂的「黑暗森林」世界，繼而互相殘殺，掠奪為數不多的資源。

不得不說這個設計主題很好，遊戲剛出時大家也都是如此，勾心鬥角，處處提防著他人。直到一部分中國玩家的出現徹底破壞了遊戲既定的規則，這一小批玩家配合默契訓練有素，使用語音軟體集結在線上統一指揮，可謂是神擋殺神佛擋殺佛，十步一人少有敵手。

於是在得知了這件事後有些無腦洗地的玩家坐不住了，站出來高呼：「中國玩家不遵守遊戲規則，破壞了遊戲平衡，被鎖IP都是自找的。」

嗯……筆者想說腦子是個好東西，且不談大面積集結抱團的中國玩家有多少，先來說說這種行為本身有沒有問題？開發者自以為了解人性，設置了一個背景和規則讓每個人獨立面對末日，卻被這部分中國玩家打臉打的啪啪響。

國內玩家玩網游確實喜歡抱團，但這種行為在《H1Z1》當中並沒有錯，末日來臨，有些人選擇獨行，自然就有人選擇抱團，玩家使用外掛這叫破壞遊戲平衡，但玩家抱團一致對外這叫開發新戰術，遊戲與開發初衷不符這是開發商的問題，況且中國玩家抱團個十來人的情況畢竟不多，我相信大多數人都是三兩成群，至於「紅衣軍？」大家當聽個笑話就好。

再來談談第三方輔助（外掛）的行為，雖然筆者不敢保證國內玩家沒有使用外掛的行為，但依然可以斷定無論是哪個國家都會出現這種人，這點筆者不強行洗，因為國內玩家使用輔助軟體的確實比較多，而當時國內玩家只佔整個《H1Z1》總玩家數的3%，DB既不想為了這一小部分人提高成本修復漏洞，又不想因為這3%的玩家整天承受剩下97%的抱怨，所以乾脆一刀切，直接鎖了大陸IP。

至於後來的事想必大家都知道了，DB鎖了IP后依然將《H1Z1》放到國區Steam來賣，玩家買了之後發現鎖區無法正常進行遊戲怒刷差評，遊戲的評論區也因此一片狼藉。筆者當然知道使用外掛這種行為不對，但不考慮正常玩家的利益反而採取毫無下限的一刀切封禁，封鎖后依然在出售遊戲的行為比使用外掛本身更惡劣。

這也有人洗？谷歌強行背鍋

在第二波解鎖浪潮過後不久，H1Z1貼吧便開始謠傳「H1Z1此前封鎖IP是因為遊戲採用的是谷歌伺服器做登錄，而谷歌恰巧正在牆外，所以玩家無法登陸，如今遊戲更換登錄伺服器，玩家無需藉助VPN即可裸連，故而稱之為解鎖。」

情報從何而來？據所有能查閱到的資料顯示，DB官方從未以任何形式在任何公告中提到「登錄遊戲必須要谷歌方面的驗證」，事實上一款索尼讚助的遊戲怎麼想也不會在其中添加谷歌的驗證「api」，事實上確實也跟谷歌沒半毛錢關係。

最直觀的判斷即是DB旗下另一款正在運營的遊戲《PS2》（行星邊際2），與《H1Z1》同時解鎖，而《PS2》本身是並不需要谷歌驗證的，由此即可以見得此次事件根本就是DB單方面解鎖中國IP，至於谷歌洗地？各位就當看個笑話，貼吧造謠罷了。

總結：

3%到12%的玩家增長數就在那裡，其實只要我們稍微理智判斷，即便是沒有上述種種證據依然可以清楚的猜到DB的意圖，只能說這第一波的「被營銷」很成功，成功的讓DB心動，四倍的玩家增長導致了這次解鎖IP的決策，而這決策除了和錢有關之外，與外人一毛錢關係都沒有，這沒得洗，也洗不來。至於這鍋谷歌背不背，那就要看有多少跟風的吃瓜群眾被謠言洗腦了。

（來源：3DM）