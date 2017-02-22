伴隨著無束縛3D幻想大作《天諭》家園系統的逐步完善，諭霸們不僅充分感受到了家的溫暖，也滿足了DIY自家小窩的心愿。而家園海景房的到來，更是掀起了一波豪宅裝修大熱，每個人都充分開發了各種傢具的妙用，搭建出遊樂園、游泳池、歐式花園等個性家裝，而這些傢具中最為熱門的，無疑是看起來毫不起眼的「菇菇塊」。

萬能建材 小方塊卻有大能量

從外觀上來看，菇菇塊就是一個個四四方方的立方體，它平平無奇的外貌，甚至讓人不知道它可以用來幹什麼，但是搭配上家裝系統的超高自由度，菇菇塊便能化身為萬能建築材料，只要掌握一些必要的使用技巧，玩家甚至可以用菇菇塊搭配其他傢具，直接搭建出一整個場景，更不用說雕塑、泳池這些小景觀的塑造了。此外菇菇塊還可以染成各種顏色，不同顏色的菇菇塊其材質也有著區別，例如水月菇菇塊就有著獨特的水紋材質，而黝黑姑姑塊則是皮革材料的質感，這些顏色和材質的區別，更加擴展了菇菇塊的應用範圍，也讓諭霸們擁有更加寬廣的創意空間。

創意無限 簡單搭建輕鬆玩轉

菇菇塊不僅可以當做各種基礎建材，搭建出沙發、鋼琴、吧台等各種傢具，頗具藝術天賦的玩家們，還可以利用它創造出各種雕塑、背景板，只要將菇菇塊當成一個像素點，那麼就可以利用不同的顏色，搭建出平面的圖畫，而掌握了旋轉、堆疊技巧后，則可以搭建出立體的建築物和雕塑。由菇菇塊搭建的這些作品，還有著自己獨特的像素風格，玩家們戲稱這是屬於馬賽克的藝術，可以說只要你有足夠的想像力，就可以運用這些小方塊，完成一般傢具無法做到的各種效果，像是大風車、咖啡杯、旋轉樓梯都不在話下，更有熱愛二次元的諭霸，打造出了經典龍貓造型的背景板，真是令人嘆為觀止。

海景搭檔 個性組件獨一無二

家園海景房的相關話題，一直喜愛家裝的玩家們所津津樂道的，寬敞的天台有著非常廣闊的擴展空間，而這裏也成為了菇菇塊大顯神威的好場所。菇菇塊可以充當各式建材，同時也可以用來劃分海景房天台的區域，而搭建一個自己專屬的文字logo，則更是凸顯個性的不二選擇，只要組合使用各種顏色的菇菇塊，就可以打造出水塘、人工草坪、熔岩等各種效果，將這些效果場景合理搭配之後，就可以把自己的海景房天台，構築成獨有的私家花園，而唯一限制場景效果的，僅僅是玩家的腦洞的大小。

給我一組菇菇塊，我就能創造奇迹，在未來《天諭》家園系統，還將會推出更多功能強大的額外組件，讓玩家們在雲垂家園生活，變得更加豐富多彩。

《天諭》是由網易盤古工作室研發的大型無束縛3D幻想MMOPRG。歷時六年、耗資過億，作為網易年度戰略級作品，《天諭》邀請著名作家江南一起構架東方幻想世界，設計16170000㎡無縫地圖，晝夜交替，風景如畫；革新傳統RPG戰鬥模式，融入動作元素，強調走位配合，並帶給玩家極具挑戰性的超級副本、千人同屏的激情領地戰；遊戲內還設計了雙飛行、角色私人定製、工會建設等豐富系統玩法。內容豐富，自然大有可玩！

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