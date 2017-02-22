大立光目標喊5700元 外資：三星和陸廠加持中央社 (2017-02-22 11:12)
（中央社記者吳家豪台北2017年2月22日電）美系外資最新出爐研究報告維持大立光「優於大盤」評等，目標價從5000元上修到5700元，看好更多中國大陸品牌將採用具備變焦功能的雙鏡頭，以及有望打入新客戶三星。
美系外資表示，大立光（3008）「目標價從5000元上修到5700元，考量原因包括iPhone週期帶動的獲利能見度、中國大陸品牌加速升級雙鏡頭、以及來自三星的潛在新訂單挹注。
美系外資認為，2月27日將登場的世界行動通訊大會（MWC），中國大陸品牌預期將發表旗艦級手機，包括華為P10將搭載雙鏡頭，OPPO也傳出將發表配備5倍光學變焦鏡頭的旗艦機。預估今年中國大陸品牌的雙鏡頭手機出貨量約1.4億支，換算滲透率超過20%。
美系外資表示，大立光的iPhone雙鏡頭市占率將近100%，在中國大陸品牌的雙鏡頭市占率也超過80%，短期難見競爭對手趕上。
美系外資近期調查更顯示，大立光開始小量出貨給三星中階機種，看好三星今年下半年將更積極採用雙鏡頭，可望推升需求，維持大立光「優於大盤」評等。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FENDI】白眼睛皮革怪獸棉質短T(灰色)
- 【PRADA】三角牌雙拉鏈+釦子尼龍斜背包(厚款)(黑色 )
- ByWP眼鏡 品味生活/亮銀#BY12888 GYS
- 【NIKE】Air Jordan 3 Retro OG 男鞋 喬丹 老屁股 元年 運
- 【COACH】馬車C LOGO 漆皮壓紋保齡球包(黑)
- H-CT 原皮個性雙袋貼身圓環真皮腰包(S0261-1-Z)
- 【SEIKO 精工】4R35 王者之範精密機械錶(34mm/4R35-00C0D)
- JULIO眼鏡 完美工藝/深邃琥珀#COPENHAGEN HAV
- 【Deluxe】全真皮溫暖綿羊毛莫卡辛包鞋(黑☆棕☆綠)
- A.S.O 輕旅健步 純羊皮直套式奈米氣墊皮鞋(黑)
18年員工上班打盹5分鐘被開除 法院：罰過重賠13萬【北京新浪網】
全國人均收入出爐！你拖國家後腿了嗎？【北京新浪網】
創新應用 中華電信獲獎【中央社】
女兒4歲，剛剛靠壓歲錢賺到20萬！【北京新浪網】