UberEATS違法營業 交通部持續稽查中央社 (2017-02-22 11:12)
（中央社記者陳葦庭台北2017年2月22日電）Uber在台停止營業，但UberEATS卻持續提供服務並招募司機，交通部公路總局表示，仍認定UberEATS違法，但由於營利證據難取得，開罰困難。
公路法修正條文年初上路，也就是外界所謂的「Uber條款」，司機被查獲首次可處10萬元罰鍰，並吊扣牌照及駕照4個月；Uber公司首次將被開罰100萬元，違規6次以上或是半年內連續違規3次以上，將被處2500萬元罰鍰。
不堪交通部重罰，Uber已於今年2月10日暫停營業，不過另一項UberEATS卻持續提供服務並招募司機。
對此，交通部公路總局今天表示，UberEATS仍被認定是違法，交通部也在持續稽查，不過，由於UberEATS多以免送餐費等方式規避營利事實，就算真的查到，開罰也有困難。
公路總局表示，和Uber相比，UberEATS檢舉件數較少，違規事實也較難被認定，不過還是會持續稽查執法。1060222
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