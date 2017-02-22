韓流明星李敏鎬捐款 援助低收入戶中央社 (2017-02-22 11:16)
（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）國際救助發展非政府組織Good Neighbors今天透露，韓流明星李敏鎬日前向所屬經紀公司專屬慈善平台PROMIZ捐款5000萬韓元（約合新台幣134.7萬元）作為慈善經費。
南韓「亞洲經濟」報導，今年1月，李敏鎬所屬經紀公司與Good Neighbors在臉書發起「暖身暖心暖冬」活動，如果點「讚」人數超過1000人，李敏鎬將捐款。
據報導，李敏鎬所捐出的這筆善款將用於援助南韓低收入家庭暖氣費，幫助被虐待的兒童進行心理治療等。
PROMIZ是李敏鎬與粉絲於2014年共同成立的慈善平台，致力於水汙染、兒童安全和動物保護3大領域，活躍在各項社會公益活動。1060222
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