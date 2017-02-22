花蓮外海地牛翻身 芮氏規模4.0中央社 (2017-02-22 11:13)
（中央社記者陳葦庭台北22日電）今天上午10時57分，花蓮縣近海發生芮氏規模4.0地震，地震深度15.8公里，宜蘭和花蓮最大震度各為3級。1060222
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