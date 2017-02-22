（中央社記者吳家豪台北22日電）美系外資最新出爐研究報告維持大立光「優於大盤」評等，目標價從5000元上修到5700元，看好更多中國大陸品牌將採用具備變焦功能的雙鏡頭，以及有望打入新客戶三星。



美系外資表示，大立光目標價從5000元上修到5700元，考量原因包括iPhone週期帶動的獲利能見度、中國大陸品牌加速升級雙鏡頭、以及來自三星的潛在新訂單挹注。



美系外資認為，2月27日將登場的世界行動通訊大會（MWC），中國大陸品牌預期將發表旗艦級手機，包括華為P10將搭載雙鏡頭，OPPO也傳出將發表配備5倍光學變焦鏡頭的旗艦機。預估今年中國大陸品牌的雙鏡頭手機出貨量約1.4億支，換算滲透率超過20%。



美系外資表示，大立光的iPhone雙鏡頭市占率將近100%，在中國大陸品牌的雙鏡頭市占率也超過80%，短期難見競爭對手趕上。



美系外資近期調查更顯示，大立光開始小量出貨給三星中階機種，看好三星今年下半年將更積極採用雙鏡頭，可望推升需求，維持大立光「優於大盤」評等。1060222