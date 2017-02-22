談馬柯官司 吳敦義:批評關說反有罪 不應該中廣新聞網 (2017-02-22 11:10)
前總統馬英九被告「教唆洩密」，馬英九出庭時感慨「關說司法者沒事，維護司法者遭殃」，前副總統吳敦義今天表示，事實結果看真相，倘若真有關說，批評關說的人反而有罪，那就不應該了（繆宇綸報導）
前總統馬英九被立委柯建銘自訴「教唆洩密」，21號進行最後一次辯論庭，馬英九感慨「關說司法者沒事，維護司法者遭殃」，吳敦義表示，他認為馬前總統講的很有道理，如果真的有人關說，批評關說的反而有罪，那就不應該了『所以我覺得反正事實就是看真相，不能隨便說對關說的人不原諒，這個人反而被處分，這個不應該嘛，如果沒有關說本來就沒事，那就看就事論事的結果......』
吳敦義說，所以他覺得馬總統說的話有他的道理。此外，馬前總統日前出席郝龍斌競選辦公室成立茶會，吳敦義認為馬英九立場超然，但外界認為這顯示馬吳之間有「心結」，吳敦義說，「有人」這樣傳說，這當然是不正確的。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BURBERRY眼鏡 典雅英倫/黑#BU2177F 3001
- 【Wallaby】後背包/電腦背包/商務背包(HWN-1129)
- Hello Kitty兒童眼鏡 Kitty小天使/氣質深紫#HEMA018 C10
- 【our generation】喬治湖馬廄
- ic!berlin眼鏡 薄鋼代表作/黑#SCHLUNGG GRAPHITE
- Louis Vuitton LV N41211 MICK PM 黑棋盤格紋斜背包_預購
- 【LV】N61668 經典Damier扣式短夾
- 【COACH】金屬馬車LOGO防刮材質側肩包(桃粉)
- 「享購物金再折抵」美國富及第Frigidaire 20L省電型除溼機
- 【大東人蔘】高麗紅蔘濃縮液2盒組共6瓶(韓國直送進口人蔘濃
中山橋難組回 柯:誰留的爛攤子會不曉得嗎？【中廣新聞網】
本報點評--民眾對蔡英文兩岸政策的負面感受增強【中央網路報】
本報社評--蔡英文擋得住兩岸僵局的壓力嗎？【中央網路報】
追【NOWnews今日新聞】
本報透視集--笨蛋！問題在經濟【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》