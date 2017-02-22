前總統馬英九被告「教唆洩密」，馬英九出庭時感慨「關說司法者沒事，維護司法者遭殃」，前副總統吳敦義今天表示，事實結果看真相，倘若真有關說，批評關說的人反而有罪，那就不應該了（繆宇綸報導）



前總統馬英九被立委柯建銘自訴「教唆洩密」，21號進行最後一次辯論庭，馬英九感慨「關說司法者沒事，維護司法者遭殃」，吳敦義表示，他認為馬前總統講的很有道理，如果真的有人關說，批評關說的反而有罪，那就不應該了『所以我覺得反正事實就是看真相，不能隨便說對關說的人不原諒，這個人反而被處分，這個不應該嘛，如果沒有關說本來就沒事，那就看就事論事的結果......』



吳敦義說，所以他覺得馬總統說的話有他的道理。此外，馬前總統日前出席郝龍斌競選辦公室成立茶會，吳敦義認為馬英九立場超然，但外界認為這顯示馬吳之間有「心結」，吳敦義說，「有人」這樣傳說，這當然是不正確的。



