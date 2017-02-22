台鐵炸彈客林英昌 一審獲判30年刑期中廣新聞網 (2017-02-22 11:10)
震驚社會的台鐵爆炸案，造成嫌犯林英昌和乘客共25人輕重傷。台北地方法院經過3個多月審理，今天一審宣判，法官以殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，重判炸彈客林英昌30年有期徒刑。
（杜大澂報導）
這起重大的案件發生在去年7月初，台鐵1258區間車在準備停靠松山車站時，第6車廂突然發生爆炸，現場一片哀嚎，總共造成25人輕重傷，檢警隨即查出，原來是其中1名55歲的傷者林英昌在車廂內引爆自製炸彈，現場也查扣相關證物。檢警在他出院後展開偵訊，雖然他到案坦承部分犯行，但供稱是因為經濟壓力，加上與家人不睦，才想藉自殺的行為，製造恐慌表達抗議，並且引起大眾注意，但他強調沒有殺人故意，不過，檢方仍將他起訴，具體求刑30年。
全案經過法院3個多月審理，台北地方法院22號一審宣判，其中違反槍砲彈藥刀械管制條例的部分，林英昌獲判10年半刑期，罰金30萬元，殺人未遂的部分判20年，合併應執行30年有期徒刑，不過，全案還可以再上訴。
（圖翻攝畫面）
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