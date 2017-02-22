行政院主計總處依保險事業發展中心統計指出，去年（105年）壽險業總保費收入三點一兆元，年增百分之七點一，壽險保費收入占八成最多，成長一成三左右。（黃悅嬌報導）



主計總處依據財團法人保險事業發展中心統計指出，去年壽險業總保費收入三兆一千三百多億元，比前年增加百分之七點一 ，其中傳統型商品低利率刺激「利變型」保單買氣，使得新契約保費收入成長近兩成八，投資型商品則受全球金融市場震盪影響投資人信心，新契約及續保保費分別減少四成三及一成三。依保險類別觀察，以人壽保險保費收入兩兆五千多億元、占八成最多，成長近一成三，健康保險三千三百億元居次，年增百分之四點六，年金保險減少三成二，傷害保險則略增百分之二左右；給付部分，總給付金額一兆六千兩百多億元，年增百分之五點八 ，其中人壽、健康保險增幅都在百分之八左右，傷害保險增加百分之三點六，年金保險則減近一成三。



另外，按照中華民國人壽保險商業同業公會統計，去年壽險新契約販售通路，仍以金融機構保險經紀人保險代理人占五成二為主，壽險公司自行銷售占四成二次之，二者合計占將近九成四。



（圖：主計總處提供）



