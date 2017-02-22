（中央社記者蔡怡杼台北22日電）配合新南向政策，金管會訂立四大目標，年底前將核准國銀到新南向18個國家增設3家據點。不過，金管會目前僅與其中的菲律賓等4國完成MOU洽簽，不利台灣金融監理以及台資金融機構進入。



行政院於去年12月14日核定《新南向政策工作計畫》，相關部會自106年1月1日起啟動辦理。



根據金管會統計，新南向國家中，金管會目前僅與菲律賓中央銀行、澳大利亞金融監理署、印尼金管會，以及馬來西亞納閩金融管理局簽署金融監理合作協議（MOU）。



銀行局副局長呂蕙容表示，金管會將台資銀行優先發展的市場列為加強國際監理合作對象，但未有優先洽簽金融監理合作協議（MOU）的名單，此外，台資銀行在東協布局較多越南、柬埔寨市場目前尚未簽署MOU。



金管會前主委陳裕璋曾在立法院備詢時指出，金管會積極推動金融業到東南亞國家設據點，不過，因為新興國家對於開放金融市場有限制，金管會積極與這些國家接觸、洽簽MOU，希望台灣金融機構到這些市場的限制可以放寬。



新南向政策國家包括東協10國的汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南，南亞6國的印度、孟加拉、不丹、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡，以及紐西蘭、澳洲，共18國。



為配合行政院新南向政策，銀行局訂立四大目標，包含國銀對新南向政策目標國家106年底的授信目標值為新台幣7999億元至8310億元之間、中國輸出入銀行106年底對新南向國家的貸款核准額度為108.21億元、輸銀對新南向政策目標國家保證額度今年底目標為12.71億元，以及金管會目標核准國銀到新南向國家增設據點3家。



截至去年12月底國銀對新南向國家授信總額為7766億元。根據金管會統計，截至106年1月底，國銀對新南向國家授信總額為7818億元、輸銀對新南向政策目標國家的貸款已承作9.15億元，保證已承作1.25億元，來到年度目標約1成至2成間，顯示金融機構積極響應政府新南向政策。1060222