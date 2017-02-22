W飯店女子猝死案偵結 土豪哥遭求刑12年中廣新聞網 (2017-02-22 11:10)
W Hotel郭姓女子猝死案，台北地檢署經過兩個多月偵辦，今天將全案偵結。檢方認為，「土豪哥」朱家龍在W飯店開毒趴，造成參加的郭姓女子吸食毒品過量不治，因此，依違反《藥事法》提供禁藥致人於死罪，將朱家龍，案發在場的酒店經紀洪姓男子，以及江姓藥頭等人起訴，其中朱家豪被具體求刑12年。另外，將死者手機丟入河裡滅證的陳姓男子，則是被依湮滅事證罪起訴。
（圖北檢外觀取自維基百科）
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