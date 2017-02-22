國民黨立委陳宜民在立法院院會審查一例一休法案時，遭民進黨立委蘇震清鎖喉，陳宜民為此控告蘇震清傷害。昨天兩人在立法院長蘇嘉全和國民黨立法院黨團總召廖國棟的見證下和解。蘇嘉全今天（22號）表示，檢方希望國會內部能解決這起糾紛，因此他勸蘇震清向陳宜民道歉。（戎華儀報導）



立法院院會上個會期審查「一例一休」勞基法修正案，國民黨立委佔據主席臺，民進黨立委以人數優勢加以包圍，雙方發生肢體衝突，陳宜民遭蘇震清鎖喉攻擊，事後到醫院驗傷、控告蘇震清傷害，21號庭外和解。



立法院長蘇嘉全22號表示，大家在法院和檢察署對簿公堂也不好，因此勸蘇震清向陳宜民道歉。



蘇嘉全：『跟他（陳宜民）道個歉，他（蘇震清）也沒有損失什麼。那陳宜民委員至少接受了這個道歉，也表示他互相之間、同事之間的寬容大量，我覺得這個是朝好的方向來走。基本上是兩個在法庭，檢察官也希望國會能夠內部互相之間去解決這個問題。』



蘇嘉全轉述，21號與國民黨團總召廖國棟，為兩人的和解擔任見證。陳宜民透過臉書表示，希望未來立法院不再有武力相向的情況發生，大家能理性問政。



（圖：截自立委陳宜民臉書）



