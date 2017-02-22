（中央社記者潘智義台北22日電）友達光電董事長彭(雙)浪21日在新春記者會指出，現在是友達成立20年來體質最好的時候，連續4年獲利。帶動今天友達股價走高，盤中來到12.4元，大漲4.64%。



彭(雙)浪表示，友達要做液晶顯示器（LCD）面板產業的價值領航者，雖然這是一個很競爭的市場，有後進者不斷加入，尤其中國大陸面板廠挾國家力量，打破原有市場規則。



他強調，雖然中國大陸面板廠不斷擴充產能，建置更大的規模，但都屬於標準規格產品，或僅是入門產品，友達有信心接受挑戰，要走不一樣的路，重視價值創新。1060222