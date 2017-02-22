駿傑創板掛牌 稱闖關成功因知名包銷商北京新浪網 (2017-02-22 10:44)
近期港交所與證監會嚴厲打擊創業板炒風，叫停3隻擬創業板上市的股份，本港土木工程商駿傑（08188-HK）今日以配售方式在創業板上市，對於闖關成功，公司主席兼執行董事庄峻岳表示，可能這次合作的為知名包銷商，有些區別，但作為股東，具體情況並不清楚。招股書顯示駿傑本次包銷商為太平基業證券。
庄峻岳續指，暫時沒有賣殼的打算，這次集資4590萬元足夠未來兩年發展，上市後有意拓展海上工程業務，例如未來東涌的填海業務，具體視乎政府的規劃，現在集團也有海底隧道的項目在進行，另外，集團正觀察澳門的業務機會，暫時不打算進入內地。
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