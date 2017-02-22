新浪港股訊 2月22日消息，前香港特首曾蔭權案今日上午宣判。上周五被陪審團裁定曾蔭權借公職作出不當行為罪成，法官在本周一聽取其求情后，指本案嚴重之處，曾蔭權作為特首，是地區首長，不但對市民問責，對中央問責，特首需要有誠信，被告違反誠信，上訴庭有指引，相關控罪應判處阻嚇性刑罰，以入獄30個月為量刑起點，考慮到被告過往40年的貢獻，一直決意服務香港，判曾蔭權囚20個月。

陪審團上周五（2月17日）以8比1裁定曾蔭權第2項藉公職作不當行為罪罪成，控罪指曾蔭權於10年11月2日至12年6月30日期間，批淮雄濤的聲音廣播牌照申請；為交還用於提供調幅（AM）電台服務的聲音廣播牌照而提交的申請；以及淮許李國章以該公司身份對香港數碼廣播有限公司作出控制，曾蔭權未有向行會會議申報或披露，或向行會隱瞞他與雄濤主要股東黃楚標就該深圳物業進行的事務往來及商議。