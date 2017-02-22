國家改革和發展委員會21日透露，發改委等部門日前聯合印發了《關於紮實推進高標準農田建設的意見》，計劃到2020年確保建成8億畝，力爭建成10億畝高標準農田。與此同時，各級地方政府「十三五」土地整治規劃也在加緊出台，形成國家、省、市、縣四級土地整治規劃體系。

據介紹，近年來，按照《全國高標準農田建設總體規劃》要求，高標準農田建設得到了加強，農業生產條件得到改善，農田抗災減災能力提高。但同時也仍然存在一些薄弱環節，例如專項規劃和資金安排統籌銜接不夠、建設內容不配套、建設管理不到位、管護機制不健全等，需要在統籌規劃、整合資金、規範管理等方面進一步加大工作力度。

發改委表示，將高標準農田建設與發展多種形式適度規模經營、改造中低產田、推進農業機械化和節水灌溉緊密結合，同步推進。優先在糧食主產區建設高標準農田，著力提高口糧生產能力。同時，充分發揮財政資金的引導作用，吸引社會資本投入。

根據意見，將探索通過土地整治增加的耕地作為占補平衡補充耕地指標，並適當安排補充耕地指標調劑收益用於高標準農田建設。各地可探索實行委託代建、特許經營和購買服務等方式，支持專業大戶、家庭農場、農民合作社和農業企業等新型經營主體和工商資本投資建設高標準農田。

同時，創新投融資模式，採取政府和社會資本合作、設立基金、貸款貼息、先建後補等方式，支持地方和社會資本開展高標準農田建設。鼓勵和引導商業性、政策性、開發性等各類金融機構為高標準農田建設提供信貸支持等金融服務。各地通過搭建投融資平台等方式，培育符合要求的貸款主體，為高標準農田建設融資提供便利。記者 李志勇