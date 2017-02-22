近日，《華爾街日報》駐北京記者馬克連續撰文指出，在通過放鬆信貸和政府支出強力提振經濟的背景下，中國2016年取得6.7%的經濟增速實屬不易。文章指出，中國去年四季度經濟增長6.8%，成為2016年度增速最快的季度。文章最後指出，中國經濟已經進入穩定且持續增長的新常態，主要推動力是家庭支出和服務業。

與此同時，國際貨幣基金組織日前發佈的最新《世界經濟展望》報告中，將2016年中國經濟增長從6.6%上調至6.7%，超過印度重回全球經濟增長率第一，並且將對中國2017年經濟增速預期從2016年10月份的6.2%上調0.3個百分點為6.5%。

報告主要作者、IMF首席經濟學家莫里·奧伯斯菲爾德說：「中國仍是世界經濟發展的主要驅動力。我們上調了對於中國2017年經濟增長的預測，這也是全球經濟復甦預計加快的一個關鍵支撐因素。」

摩根士丹利的報告也提出了相似的觀點：隨著中國內外部發展環境改善，各項改革深入推進，要素配置更具效率，人力資本不斷提升，創新發展逐步實現，中國經濟的發展水平和消費升級潛力將進一步釋放，為全球提供更加廣闊的市場空間。因此，中國仍是推動全球經濟增長的主要引擎。

摩根士丹利的分析師指出，中國正在不斷朝著高附加值製造業和服務業轉型，這將在未來10年促進人均收入從當前的8100美元上升至12900美元。

不久前，世界銀行與聯合國經濟和社會事務部也都發佈報告指出，未來兩三年中國經濟將企穩，對中國經濟走勢抱有信心。世界銀行發佈的《全球經濟展望》報告中稱，預計2017年至2019年中國經濟增長率分別為6.5%、6.3%和6.3%。聯合國經濟和社會事務部發佈《2017年世界經濟形勢與展望》報告指出，2017年和2018年中國經濟將企穩，每年年均增長6.5%。渣打中國財富管理部發佈《2017年全球市場展望》稱，2017年中國經濟很可能保持6.5%左右的增速，繼續作為亞洲各國和地區及發展中國家的「穩定錨」，為全球貿易和商品價格提供支撐。

不僅於此，中國經濟規模也將持續擴大。國際會計師事務所普華永道公佈的最新研究報告指出，以購買力平價計算，中國的GDP已經超越美國，成為全球最大經濟體；以市場匯率計算，中國將在2030年之前超越美國成為全球最大經濟體。

面對中國經濟不斷向好的增長態勢，西方高端製造業對中國投資市場表現出較高的興趣。據《紐約時報》報導，作為全球領先的集成電路企業——美國格羅方德半導體公司日前宣布，將在中國啟動近百億美元的投資項目。此舉表明，中國對全球高端製造業的吸引力在增加。報導指出，在特朗普政府的政策壓力之下，英特爾、富士康等高科技公司近期宣布要在美國建廠，但格羅方德的投資計劃表明，高端製造業重心仍在轉向太平洋另一側。

《紐約時報》這篇報導還特別指出，此次布局成都的12英寸晶圓製造基地項目是格羅方德在全球投資規模最大、技術水平最先進的生產基地，是大型跨國企業在中國政府支持下對中國一系列投資中的最新一例。這類工廠明顯變得更加先進，它們生產更現代化的微晶元、存儲晶元或平板顯示器等。(經濟日報駐紐約記者 朱 旌)