新華社長春２月２２日電（記者張建）中國第一汽車集團公司（中國一汽）有關負責人近日在接受新華社記者採訪時表示，將在今年到２０２０年間陸續推出大改款紅旗Ｈ７、紅旗Ｈ５、紅旗ＳＵＶ等８款新車型，全面滿足各類消費者對紅旗品牌產品的需求。

中國一汽紅旗分公司總經理韓新亮表示，「十三五」期間，紅旗將迎來產品線的爆發。今年，紅旗大改款的Ｈ７將在年中投放，定位Ｂ級的紅旗Ｈ５將於年底前投放，這中間還將推出一款豪華大型ＳＵＶ，努力推動紅旗品牌進軍年輕化和私人化市場。

據介紹，到２０２０年，紅旗品牌共計８條產品線將與消費者見面，包括Ｂ級ＳＵＶ、Ｃ級ＳＵＶ、電動車，以及高端商務用車等系列車型。屆時，紅旗品牌將覆蓋從Ｂ到Ｅ級的轎車、ＳＵＶ以及高端商務車各個細分市場。

韓新亮說，目前紅旗已經開發出可覆蓋多級別的整車平台，在最為核心的動力總成領域，也已經開發出能達到歐洲新一代水平的系列發動機。同時，在智能互聯、新能源等方面，紅旗也走在國內汽車行業的前沿，車聯網架構已經初具規模，這是紅旗未來闖市場的重要支撐。

紅旗品牌在我國家喻戶曉，已經遠遠超出一個汽車品牌的含義。１９５８年８月，為了在新中國成立十周年慶典上用上國產高級轎車，中央向一汽下達製造國產高級轎車的任務。這輛轎車問世后被正式命名為「紅旗」，採用了毛主席手書的「紅旗」標識。