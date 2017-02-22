新華社上海2月22日電（記者有之炘）來自中國外匯交易中心的最新數據顯示，22日人民幣對美元匯率中間價報6.8830，較前一交易日下跌40個基點。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2017年2月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8830元，1歐元對人民幣7.2547元，100日元對人民幣6.0566元，1港元對人民幣0.88686元，1英鎊對人民幣8.5932元，1澳大利亞元對人民幣5.2815元，1紐西蘭元對人民幣4.9268元，1新加坡元對人民幣4.8461元，1瑞士法郎對人民幣6.8206元，1加拿大元對人民幣5.2359元，人民幣1元對0.64606馬來西亞林吉特，人民幣1元對8.3391俄羅斯盧布，人民幣1元對1.9089南非蘭特，人民幣1元對166.04韓元，人民幣1元對0.53362阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54486沙特里亞爾，人民幣1元對42.4113匈牙利福林，人民幣1元對0.59195波蘭茲羅提，人民幣1元對1.0244丹麥克朗，人民幣1元對1.3035瑞典克朗，人民幣1元對1.2132挪威克朗，人民幣1元對0.52630土耳其里拉，人民幣1元對2.9061墨西哥比索。

前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8790。

近日多位美聯儲官員發表鷹派講話，市場將今年美聯儲首次加息時間聚焦在5月份和6月份，美元指數恢復部分元氣，人民幣對美元匯率小幅走弱。