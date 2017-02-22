有觀點認為，目前落地的債轉股項目中，不少有「明股實債」之嫌。天風證券人士則表示，「明股實債」的說法存在爭議，監管層希望債權真正轉為股權，但銀行也有自己的顧慮。銀行在實行債轉股過程中募集社會資金，需給投資者穩定的收益回報承諾，那麼回購協議確實難以避免。中國證券報記者調研過程中發現，多位銀行業內人士對此諱莫如深。

多位債轉股「操盤手」坦言，如何引入市場化資金參與，是本輪市場化債轉股能否真正成功的關鍵所在。

從目前落地的項目看，建設銀行模式獲得了市場認可，即銀行子公司和被轉股企業作為降槓桿基金的一般合伙人（GP），引入社會資本等外部資金作為基金的有限合伙人（LP）。基金獲得轉股公司的股權用以置換企業的高息債務，降低企業槓桿。

2016年末，發改委印發的《市場化銀行債權轉股權專項債券發行指引》(下稱《指引》)明確指出，債券募集資金主要用於銀行債權轉股權項目(簡稱「債轉股項目」)，債轉股專項債券發行規模不超過債轉股項目合同約定股權金額的70%。發行人可利用不超過發債規模40%的債券資金補充營運資金。債券資金既可用於單個債轉股項目，也可用於多個債轉股項目。對於已實施的債轉股項目，債券資金也可對前期用於債轉股項目的銀行貸款、債券、基金等資金實施置換。

這被視作本輪債轉股市場化募集資金的一個重要渠道，也有不少銀行業內人士認為，未來應更多吸引銀行理財、險資、信託等資金投資債轉股相關產品。交通銀行首席經濟學家連平表示，儘管債轉股產品本身風險較大，但其對應的預期收益也高於一般產品。考慮到目前優質資產荒等因素，只要價格合理，債轉股相關標的將會吸引不少機構投資者。

建設銀行債轉股項目組負責人張明合對中國證券報記者表示，股本投資者期望的回報率通常高於企業負債成本，但優質的資產和股權，企業不願意拿出來，差的投資者又不感興趣。目前，尋找投資者的主要困難在於：首先，實體經濟尤其是槓桿率高企的大部分傳統行業或過剩產能行業，綜合利潤率本身不高，企業也大多無法給出投資者期望的業績承諾，因此缺乏吸引力。其次，由於資本市場不發達，當前大多數投資者偏好於投資固定收益類或明股實債類產品，期限偏短，且希望能保本保收益，不願承擔期限較長的股權類投資風險，需大力培育和挖掘適合的投資者。此外，由於流動性不足、市場化程度不高，股權估值和定價困難，與國有資產轉讓相關的流程環節和限制還較多，實施轉股的效率不高，轉股后股權流通退出渠道不暢，這些都會影響投資意願。

李奇霖認為，債轉股所需資金期限一般為5年以上，由於所需資金規模大、期限長，通過銀行理財資金對接仍面臨期限錯配問題。例如，中鋼集團項目中的轉股部分是六年期共270億元的可轉債，前三年鎖定，從第四年開始，逐年按3:3:4比例轉股以退出；而太鋼、同煤和陽煤集團總計300億元的項目中，產業基金存續期為「5+3」，即5年後銀行可選擇退出。從解決渠道看，一方面，可發行原則上與項目實施期限一致的市場化債轉股專項債券，但其規模不能超過項目合同股權金額的70%；另一方面，實施機構也在以多種渠道尋求長期資金，考慮到監管部門對部分金融機構投資股權有資本佔用的要求，銀行通過與企業協商后，在募集社會化資金時會建議投資者按5年期投資安排。以建設銀行為例，在雲南錫業債轉股項目中，原始資金來自建設銀行，社會資金包括保險資管機構、建設銀行養老金子公司的養老金、全國社保、信達AMC的資管子公司、私人銀行理財產品等。