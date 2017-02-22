在周二的外匯市場上，美元呈大幅上漲的走勢，美元指數最高上漲到101.60，最低下跌到100.88，收盤在101.37。歐美最高上漲到1.0617，最低下跌到1.0526，收盤在1.0545。

美元指數重拾久違的上漲動能，觸及四日高位101.60。然而，日內公佈的美國Markit製造業和服務業PMI初值意外表現不佳，美元多頭慘遭「一記重鎚」，迅速回吐部分漲幅。不過兌歐元錄得兩周來最大單日漲幅，受助於美聯儲官員的鷹派講話和歐洲政治前景的不確定性。克利夫蘭聯儲主席梅斯特在周一晚些時候表示，如果經濟繼續維持當前的表現，她不會對在現階段升息感到不安。另外，費城聯儲主席哈克的話報導稱，有在3月升息的可能性。

投資者還在等待本周晚些時候美聯儲理事鮑威爾、亞特蘭大聯儲主席洛克哈特，以及達拉斯聯儲主席卡普蘭的講話。周二美國聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預計美聯儲3月升息的幾率為22.1%。經濟數據穩健，以及通脹攀升，已促使包括主席耶倫在內的聯儲決策者承諾，將在短期內升息。

4月23日法國舉行首輪選舉前，該國候選人勒龐和荷蘭候選人Geert Wilders的反歐盟言論讓市場感到不安。另外，荷蘭3月15日舉行議會選舉，以及美聯儲官員的鷹派講話也重壓歐元。

從技術上來看，美指周二在10日均線受到支持后，突破5、40、60日均線，收盤在101.37，意味著美元短線多頭繼續主導行情的走勢。如果美指今天回調繼續站穩在101.00之上的話，後市反彈的目標有望指向101.75甚至102.05。如果今天美指跌回到101.10之下的話，匯價還要繼續考驗100.60—100.65的支持力度。若被跌破的話，繼續下跌到100.40—100.45還是有可能的。今天美指短線阻力在101.65—101.70，短線重要阻力在101.95—102.00。今天美指短線支持在101.25—101.30，短線重要支持在101.00—101.05。歐美周二在10日均線受阻回落，跌破60日均線的支持，收盤在1.0545，意味著歐美短線空頭繼續主導行情的走勢。如果今天歐美今天今天反彈受阻在1.0600之下的話，後市下跌的目標將會指向1.0520甚至1.0460。歐美只有重新回到1.0600之上，才能避免匯價跌破1.0500。今天歐美短線阻力在1.0565--1.0570，短線重要阻力在1.0595—1.0600。今天歐美短線支持在1.0520—1.0525，短線重要支持在1.0505—1.0510。

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在101.70---101.00的區間下限買入，有效破位30個止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0595---1.0505的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2500---1.2420的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在1.0120----1.0040的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在113.90----113.20的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.7710---0.7650區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3170—1.3100的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在1242.00—1229.00的區間上限賣出，有效破位5美元止損，目標在區間的下限。

白銀：可以在18.10—17.80區間上限賣出，有效破位0.15美元止損，目標在區間的下限。